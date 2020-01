Casado pide a Sánchez que responda por la "sucesión de mentiras" de Ábalos

El líder del PP, Pablo Casado, aseveró este miércoles que “es responsabilidad ya directa” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todo lo que afecta a la “sucesión de mentiras” del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en torno a su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, revelado por Vozpópuli.

Tras inaugurar la junta directiva nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Casado pidió que España “se sitúe en el marco de cumplimiento de las resoluciones comunitarias”.

Casado cargó contra Ábalos ante “la sucesión de mentiras que ha venido hilvanando” sobre su encuentro con la vicepresidenta de Nicolás Maduro mediante sucesivas versiones. Así, apuntó a la “responsabilidad ya directa del presidente del Gobierno” en este caso que también “afecta al vicepresidente Pablo Iglesias, a la ministra de Exteriores, al ministro del Interior” y al propio Ábalos.

Para el líder de los populares, todo lo que rodea a este encuentro es “de una gravedad extrema”. Dicho esto, avisó de que “si se confirma que Delcy Rodríguez transitó suelo español para un vuelo desde otra terminal, el Gobierno de España estaría obligado a la deportación inmediata” y, de lo contrario, “estaría incumpliendo la resolución del Consejo Europeo en las sanciones por crímenes contra los derechos humanos” de la vicepresidenta de Maduro.

“Estamos hablando de una persona (Delcy Rodríguez) buscada por la Unión Europea que aterriza en un país de la UE y es el propio Gobierno el que le ayuda a transitar y a abandonar el país”, indicó Casado, y a renglón seguido recalcó que España ha de cumplir las resoluciones comunitarias.

Y, “si no lo hace así, tendremos que actuar también en las instituciones comunitarias porque no puede haber impunidad para los dictadores y no puede haber colaboración por parte del Reino de España a la hora de que ellos eludan la acción de la Justicia europea”, sentenció.