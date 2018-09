Casado urge a Sánchez a convocar elecciones porque el Gobierno "se cae a trozos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Gobierno "se cae a trozos" y ha apremiado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sanchez, a convocar elecciones "si no saben o no pueden" gobernar.

A través de su cuenta de Twitter, Casado ha escrito también que "España no está para bromas" y ha acusado a Sánchez de utilizar a sus ministros de "escudo humano" para mantenerse.

España no está para bromas, el Gobierno se cae a trozos y Sánchez utiliza a sus ministros de escudo humano. Está constatado, cuando el @PPopular gobierna a la gente le va mejor. Si no saben o no pueden, convoquen elecciones ya y que los españoles elijan #UnNuevoGobierno. pic.twitter.com/SycOpgxOSG