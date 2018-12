Casado urge a Sánchez a cesar en su "danza suicida" con los independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha refutado hoy el "balance triunfalista" que, a su juicio, ha realizado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sus siete meses de Gobierno, y le ha urgido a acabar ya con su "danza suicida" con los independentistas, que perjudica los intereses de los españoles.

Casado daba la vuelta así a la frase que Sánchez pronunció el pasado viernes en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que minimizó el documento con 21 puntos que le había entregado el presidente catalán, Quim Torra, con el argumento de que eso no era un diálogo. "Dos no bailan si uno no quiere", adujo.

"¿Por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España? ¿Por qué no acaba ya esta danza suicida para los intereses de los españoles?", le ha preguntado Casado.

Ha sido durante la presentación de los candidatos del PP en Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, entre ellos del presidente del partido en la región, Francisco Núñez, en un acto interrumpido varios minutos al sufrir una lipotimia uno de los asistentes.