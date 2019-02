Pablo Casado responde frontalmente a la promesa de Ciudadanos de no pactar con Sánchez y el PSOE tras las generales. "Ciudadanos ya pactó con Sánchez y puede ocurrir de nuevo", advierte el líder del PP en Telecinco. "En 2015, Rivera pactó con Sánchez y le pidió a Iglesias que se sumara al pacto del abrazo para echar a Rajoy", recuerda. "Nosotros no vamos a pactar con Sánchez, nunca lo hemos hecho, somos creíbles".

"La España que estuvo en Colón no puede votar desunida", es la máxima que repetirá el PP en la campaña electoral. Hay que contar escaños, no votos, lo importante para Casado es lograr una mayoría en el Congreso que acabe con el Gobierno que pacta con los separatistas y con Podemos. Recuerda en este sentido que hay demarcaciones, en especial las que tiene menos de seis diputados, en las que el voto a Cs o a Vox puede ir al PSOE o a Podemos.

"Engaña a los españoles"

Piensa el líder del PP que Sánchez sigue mintiendo, que engaña cuando dice que no pactó con los separatistas, "pero le hemos pillado con el carrito del helado, y la gente salió a Colón y ha tenido que convocar elecciones".

Tras subrayar sus buenas relaciones personales con Rivera y con Abascal, insiste en que los tres partidos del centroderecha está unidos por la defensa de la Constitución y la unidad de España. Hay discrepancias en casi todo lo demás. Con Vox, por ejemplo, en Europa, la inmigración irregular, la defensa de la mujer.

Sobre el aborto anuncia que el PP prepara una ley de apoyo a la maternidad: "Nosotros apostamos por una política de defensa de la vida, mi debate no es la prohibición, ese debate está superado desde 1985, nosotros vamos a defender a las mujeres que no quieran abortar por razones familiares o socioeconómicas".

No hay un pacto con el PSOE para que Rajoy no acuda a la comisión Bárcenas o Sánchez a la de su tesis doctoral. Con la convocatoria electoral decaen las comisiones. "Además, Rajoy no tiene nada que ocultar, Aznar ya estuvo allí y les dio un revolcón a todos, Rajoy habría hecho lo mismo".