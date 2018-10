Pablo Casado transmitirá este miércoles a los miembros del Consejo de Europa su visión sobre los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. "No voy a hablar mal de España, como dicen algunos. Pero nosotros queremos que nuestro país no vaya por el mal camino, no queremos que España se convierta en una segunda Italia", ha dicho. Casado pide a la UE que "le exija a Sánchez lo mismo que le exigía a Rajoy".

El líder del PP calificó las cuentas presentadas por el Ejecutivo como "la vía directa a la recesión, sin unos Presupuestos inasumibles, inaplicables, que conducen al desastre". También recordó que es la vez primera que se envían unos Presupuestos a Bruselas sin haber aprobado antes el techo de gasto y la senda de déficit, algo inaudito.