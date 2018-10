Casado presiona a Cs para que presente una moción de censura contra Torra

El Gobierno de Pedro Sánchez se somete este miércoles a una sesión de control en el Congreso. Lo hace justo un día después de que el independentismo haya perdido la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña en un cisma que enfrenta a ERC y a JxCat. Las primeras palabras de la oposición, con Pablo Casado al frente, han sido para instar a Ciudadanos a presentar una moción de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, para aprovechar "una oportunidad histórica".

Casado ha acusado al presidente del Ejecutivo de "huir de caos de su Gobierno" y desaparecer. "Aquí no es el Gobierno quien manda, aquí quien manda es el señor Torra", ha dicho Casado. Para el Partido Popular, lo que ocurre en Cataluña es "inasumible". Por ello, ha afirmado que están ante "una oportunidad histórica" que no pueden "dejar pasar" y ha instado a Ciudadanos a presentar una moción de censura contra el president.

Además, Casado ha recalcado que si la dirigente de Ciudadanos en la región, Inés Arrimadas, toma esa iniciativa, contará con el respaldo del PP y permitirá saber si el jefe del Ejecutivo está con los "constitucionalistas" o con los "golpistas". El popular ha señalado que, en este asunto, no caben "medias tintas".

Tras la presión de Casado a la formación naranja de tratar de hacerse con el Parlament, Sánchez ha asegurado que desde que el líder popular ha sido elegido, ha formado "una coalición por la crispación, sin proyecto político".

En Cataluña "no es tanto el conflicto de la independencia como el de la convivencia", ha asegurado Sánchez a la pregunta en la misma línea del diputado de PDeCat, Carles Campuzano. El presidente del Gobierno ha vuelto a optar por el diálogo y por actuar dentro de la legalidad. El Govern "debe hacer la reflexión" por abrir un proceso de diálogo con la otra parte que, ha asegurado, "no ha sido escuchada".

Sánchez ha afirmado que lo que existe es una brecha que hay que solventar. "El 80% de la población catalana no habló de independencia", ha dicho Sánchez. "Hay que hablar de puentes", ha añadido.

En relación a las repercusiones para Cataluña, el ministro de Exteriores se ha limitado a decir que no sabe, porque no sigue la política catalana con "mucha precisión"

No obstante, el diputado de PDeCat ha admitido que Junts per Catalunya y ERC están dando un "espectáculo" con sus diferencias sobre el voto de los diputados huidos o en prisión y ha asegurado que espera que sean capaces de resolver esta situación.

"Vergüenza, bochorno e indignación"

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, por su parte, ha aseverado que están "atónitos" ante el "espectáculo del Gobierno". Del tema catalán, ha dicho Montserrat, sienten "vergüenza, bochorno e indignación".

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que la ruptura presenciada en el independentismo estaba "cantada", porque la situación ha llegado a unos niveles de "encono" que "son casi de naturaleza personal", lo que hace que haya "difícil solución".

En relación a las repercusiones para Cataluña, se ha limitado a decir que no sabe, porque no sigue la política catalana con "mucha precisión". "Soy el ministro de Exteriores, no de la política catalana", ha señalado.