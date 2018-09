Carmena entierra Ahora Madrid y se presentará con una plataforma abierta al PSOE

Manuela Carmena volverá a presentarse a las elecciones municipales para la Alcaldía de Madrid en 2019. La actual regidora, de 74 años, así lo ha confirmado este mediodía en una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles. Después de más de un año deshojando la margarita, Carmena quiere concurir a través de una nueva plataforma electoral que ponga fin a la experiencia de Ahora Madrid. El nuevo espacio, del que ha eludido dar detalles, debe ser puesto en marcha por "las fuerzas progresistas" de la capital. Eso sí, lo ha dejado abierto a "personas vinculadas al PSOE", aunque ha dejado claro que no será un espacio "de partidos sino de individuos".

Su idea es concurrir, en efecto, sin cuotas de formaciones políticas para poder rodearse de personas de su máxima confianza en los puestos de salida. "He estado con muchas dudas. Siempre he dicho que un período electoral era suficiente; pero he cambiado de opinión. Tengo unos concejales buenísimos que me han vuelto a convencer", ha asegurado durante la esperada comparecencia.

"Las fórmulas jurídicas que tengan que ser se verán más adelante, pero no hay duda en que habrá acuerdo", apuntan, por su parte, fuentes de la dirección de Podemos tras la conversación mantenida este domingo con el secretario general, Pablo Iglesias. "Nosotros vamos a garantizar a Manuela pleno control de su equipo de gobierno y una candidatura plural con perfiles que le sean útiles para gobernar, ésta es nuestra voluntad públicamente desde hace tiempo", añaden.

La regidora pide unas "características absolutamente nuevas" para el espacio del que -dice- no será "elemento determinante ni promotor". En cualquier caso, desde el partido morado aseguran que en su formación "habrá primarias". "Ningún candidato que sea de Podemos va a estar en ninguna lista sin haber pasado por primarias. Y esto no dificulta y ni contradice los planes de Manuela", trasladan. En cualquier caso, Carmena no ha dado pistas de quién podría ser su futuro número dos. Por lo que sigue en el aire la posibilidad de incorporar a este puesto al ex Jemad Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en la capital.

La decisión no ha dejado indiferente a nadie y ha causado malestar entre las filas de Ahora Madrid. A lo largo de los últimos días, los concejales más críticos del partido instrumental que la llevó al cargo en 2015 han mostrado su disgusto con los planes de la actual regidora de la capital, quien se ha mostrado "dispuesta a agotar la legislatura".

Rommy Arce, Montse Galacerán o Pablo Carmona serán algunos de los posibles afectados. "Bienvenidas a la monarquía municipalista de Madrid", manifestó este último a través de su cuenta de Twitter. "Seguimos defendiendo la Unidad Popular y la democracia interna, sólo así garantizamos el futuro de Ahora Madrid como proyecto de cambio político. No tengamos miedo a la democracia", dijo la primera.

Según las informaciones publicadas durante los últimos dos días por varios medios, Carmena rechaza celebrar unas primarias abiertas para no correr el riesgo de encontrarse de nuevo con todos estos concejales 'díscolos' en su equipo. La experiencia de esta legislatura ha demostrado que ese juego de equilibrios entre fuerzas municipalistas ha terminado desembocando en disputas y tensiones internas contra sus propias decisiones como la Operación Chamartín. "A mí no me preocupa que haya críticas. Confío en su responsabilidad. No le voy a dar ningún tipo de trascendencia, porque lo esencial es que hagamos que Madrid sea cada vez mejor ciudad", ha dicho.

Por su parte, futuro del partido de Pablo Iglesias pasa en buena medida por revalidar las alcaldías del cambio, en Madrid y Barcelona especialmente. Y Carmena, que siempre ha reivindicado su independencia frente a la formación morada, sabe que tiene la sartén por el mango. Por eso pondrá sus condiciones para laminar las discrepancias y la oposición interna. "No son los partidos los que gobiernan; gobiernan los elegidos", ha manifestado.

Los planes de Carmena chocan con el compromiso sellado entre IU y Podemos para los comicios de 2019. Los de Alberto Garzón contempla dos aspectos básicos e indispensables. Por eso, dos de sus concejales -Carlos Sánchez-Mato y Mauricio Valiente- mostraron estos dos últimos días sus reparos a la decisión de la primera edil. "La estabilidad de una pirámide se garantiza asentándola sobre la base y no sobre el vértice", dijo este fin de semana Sánchez-Mato tras conocer las informaciones sobre la decisión de Carmena. La alcaldesa decidió cesarle como responsable de la cartera de Economía después de enfrentarse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del Plan Económico Financiero (PEF).

Estoy segura de que habrá personas vinculadas al Partido Socialista que les apetecerá estar en esta plataforma"

Por otro lado, el anuncio sobre la decisión de Carmena ha agitado al resto de actores políticos en la capital. De momento, desde las filas del PSOE-M ya han dejado claro que no se integrarán en una hipotética agrupación de electores, sino que impulsarán un candidato "autónomo" y "con marca propia". Según el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, el partido "definirá" el candidato a la Alcaldía de Madrid en los próximos meses, posiblemente en noviembre.

Pero Carmena -que ha telefoneado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez este lunes- ha dejado la puerta abierta a la integración de socialistas en el nuevo espacio. "Aquí hay sitio para todas las personas, tengan carnet de lo que tengan. Estoy segura de que habrá personas vinculadas al Partido Socialista que les apetecerá estar en esta plataforma", ha dicho.