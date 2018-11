Carmena lanza su proyecto en plenas primarias de Podemos y con la duda del exJemad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado este jueves la plataforma Más Madrid, con la que concurrirá a las elecciones de mayo de 2019. Y ha vuelto a dejar claro que no habrá "reparto de cuotas" de partido, en clara alusión a Podemos.

La primera edil difundió a través de un vídeo su proyecto Más Madrid a cinco días de que se conozcan los resultados de las primarias que realiza el partido morado para elegir a sus candidatos. La portavoz Rita Maestre y los otros cinco concejales que tiene actualmente Podemos en el Consistorio decidieron no participar en el proceso interno y fueron suspendidos cautelarmente de militancia. Según fuentes del entorno de la alcaldesa, la fecha estaba prefijada para hacerla coincidir con la inauguración de la reforma de Gran Vía que tendrá lugar este viernes.

La actual mano derecha de Carmena, Marta Higueras, pilota la negociación con el secretario general de Podemos Madrid, el exJemadJulio Rodríguez. La primera edil sostuvo este miércoles en Telemadrid que a pesar de la crisis interna que afecta a Podemos, sigue contando con el partido morado. Las conversaciones se retoman, pero la posición del exmilitar queda tocada. Fue él quien impulsó, con aval de la dirección regional, la expulsión de los concejales a los que Carmena quería que repitieran a su lado y que integrará directamente en su futuro equipo.

El nombre de la plataforma coincide con el que eligió para la candidatura que encabezó en 2015 en las primarias de Ahora Madrid, el partido instrumental condenado a ser relevado por la plataforma de la exmagistrada. La formación de Pablo Iglesias de momento queda fuera de la misma, que sí es saludada por Equo, IU o Madrid 129.

Quiero deciros que nace @MasMadrid__, y me gustaría contar con todos vosotros y vosotras. Gracias, de verdad.Os ánimo a participar en https://t.co/rm0aKuYs3Lhttps://t.co/18zFG5Q1Qv — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 22 de noviembre de 2018

Tras la difusión de un vídeo de Carmena a través de Facebook Live, cerca de 150 personas se han dado cita en la Casa de Vacas del Parque del Retiro para poner en común las bases del proyecto con el que quieren revalidar el Ayuntamiento en mayo de 2019. "Madrid está mejor. Hemos gobernado bien y hemos hecho algo que merece la pena. Cuando hay un proyecto, no sólo hay que diseñarlo y comenzarlo, también hay que terminarlo", ha apuntado la alcaldesa.En el acto sólo estuvieron presentes los concejales Nacho Murgui y Esther Gómez, y no contó con la participación de Julio Rodríguez, pero sí de integrantes de las bases de Podemos.

Nuestra responsabilidad desde Izquierda Unida es construir colectivamente desde un programa participado que defienda los intereses de la mayoría pasando por métodos democráticos y horizontales. #MasMadrid2019pic.twitter.com/xv3JQyBKfW — IU Madrid Ciudad (@IUMadridCiudad) 22 de noviembre de 2018

Las críticas

La plataforma presentada este jueves no ha dejado indiferente al sector crítico con la actual alcaldesa. Numerosas voces se han dejado oír desde primera hora de la jornada. "Quien fue encumbrada por los más variados actores municipalistas y del cambio en 2015 ha decidido volar sola y sin ataduras", lamentaba el concejal Pablo Carmona en un artículo en el diario El Salto. "A lo largo de estos años, Manuela ha demostrado que le sobraban los partidos, pero también las estructuras colectivas, la democracia interna y —sobre todo— el programa", sentenciaba.

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Isidro López -afín a la corriente anticapitalista- tachaba a la nueva plataforma de "absolutista" e ironizaba con el nombre 'Forza Manuela' en lugar de 'Más Madrid'. "Manuela Carmena liquida Ahora Madrid y apuesta por una candidatura personalista, sin controles y sin política de transformación. Un camino sin retorno para cerrar el ciclo municipalista en Madrid", apuntaron desde este sector en Twitter.

La alcaldesa dejó claro también en su entrevista de Telemadrid que no se quedará en la oposición si no consigue revalidar el bastón de mando. De momento, no se conocen los nombres que integrarán la lista definitiva, aunque está previsto realizar algún tipo de proceso participativo para su elección definitiva del que aún se desconocen los detalles. A falta de saber qué independientes quiera incorporar Carmena, se dan por fijos los concejales de Podemos suspendidos y la actual teniente de alcalde. También habrá que sumar a Inés Sabanés (Equo) y a los miembros de Izquierda Unida.