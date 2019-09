Carmena también tuvo su entrevista en 'The Guardian', pero niega los pagos

Al igual que Ximo Puig, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena tambiéntuvo su entrevista en el diario británico The Guardian. Este miércoles la Generalitat Valenciana reconoció que pagó 43.000 euros por la publicación dentro de un acuerdo comercial con The Report Company, agencia que actuó de mediadora.

Pero Carmena niega los pagos. Las entrevistas se repitieron con otros tres presidentes autonómicos más, según ha podido constatar ElEconomista: el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la de Baleares, Francina Armengol o el expresidente de Canarias Fernando Clavijo y el expresidente riojano Jose Ignacio Ceniceros.

Se trató de una serie de entrevistas a varios dirigentes españoles aglutinadas entonces bajo el título 'Leaders'. Así se deduce del mensaje que ahora aparece en la web al tratar de acceder ahora a los artículos., Todos los enlaces aparecen rotos, y el el diario explica por qué los ha borrado:

"Las entrevistas, que formaban parte de una serie llamada 'Líderes' han sido eliminadas y ya no se pueden encontrar en la web".

La entrevista de esta serie no es el único vínculo de Carmena con The Guardian. En octubre de 2015, el periodista de The GuardianPaul Mason, autor de obras como Postcapitalismo, publicó un artículo de opinión elogiándola.

We can’t allow the tech giants to rule smart cities https://t.co/C33phfkmXH The Guardián elogiando a Carmena y AhoraMadrid — Javier Neojota (@neojota) January 11, 2016

En mayo de 2016, la entonces alcaldesa participó en la conferencia internacional 'Ciudades Democráticas' que se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid para responder a las preguntas del mismo periodista. Algunos medios nacionales transcribieron el diálogo entre Carmena y Mason.