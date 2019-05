Carmena, sobre la aprobación de la Operación Chamartín: "Por fechas me parece que no es posible"

La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, ha declarado sobre un potencial pleno extraordinario para aprobar inicialmente la Operación Chamartín que, "con la fecha en la mano", le parece "que no es posible pero ojalá fuera posible".

En un acto electoral sobre cultura, con Bob Pop, Santiago Auserón o Almudena Grandes y flanqueada por su compañero de cartel, Íñigo Errejón, Carmena ha declarado que la Comunidad "lleva prometiendo que iba a hacer lo posible" pero aún no han recibido nada en el Ayuntamiento.

"A estas alturas no tenemos ninguna documentación de la Comunidad de Madrid. Siempre hemos dicho que cuanto antes lo manden para intentar poder aprobarlo pero en las fechas en las que estamos y no sabemos cuándo va a llegar", ha señalado la alcaldesa a la prensa desde el Parque Oeste. "Parece que va a ser imposible porque habría que hacer un pleno extraordinario y además una comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y ya, con las fechas en la mano, me parece que no es posible pero ojalá que fuera posible", ha manifestado.

La comunidad mandará este lunes la documentación

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid entregará este lunes al Ayuntamiento de la capital el informe medioambiental que quedaba pendiente para que el Consistorio pueda aprobar en Pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte.

Así lo ha adelantado El Mundo este domingo y confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, responsable de elaborar el informe de impacto medioambiental que da luz verde al Ayuntamiento para aprobar definitivamente la operación.