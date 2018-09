Carmen Montón: "Lo que se haga con las actas escapa de mi responsabilidad"

Algunas de las notas del máster en estudios de Género que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cursó en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2010/2011 fueron manipuladasa posteriori. Así lo han confirmado fuentes de la universidad, donde llevan investigando el título obtenido por Montón y otras alumnas desde el pasado mes de junio ante las posibles irregularidades en el proceso.

Al igual que ocurriera este lunes durante la rueda de prensa que ofreció tras la información del diario.es, la ministra ha asegurado en Cadena Ser que no ha solicitado la convalidación de ninguna asignatura: "Escapa a mi ámbito de responsabilidad, lo que se haga con las actas escapa de mi responsabilidad". Por ello, Montón considera "injusto" dimitir, aunque ha dejado la puerta abierta a ello.

Yo en el final de curso entrego el trabajo porque pienso que no tengo nada que subsanar", insiste cuando se le pregunta si ha aprobado todas las asignaturas

Preguntada por si aprobó todas las asignaturas de sus máster para poder entregar el TFM, Montón dice no ser "consciente" de que tuviese que "subsanar" ningún "fallo". "Yo en el final de curso entrego el trabajo porque pienso que no tengo nada que subsanar", insiste.

La ministra considera "injusto" dimitir porque, aunque no conserva la "integridad" de todos sus trabajos, cree que puede acreditar "en parte que es importante" a través del tráfico de correos con la dirección del máster. Preguntada sobre por qué no se comunicaba con los profesores y sí con la administración, Montón reconoce que "no quería hacerme notar".

El 'apoyo' de Sánchez

Sobre la ausencia de una defensa en público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montón ha dicho que tiene "el apoyo de las personas que importan", contando con el líder socialista. "Quiero transmitir en su nombre (el del presidente del Ejecutivo) que hay que dar la cara y dar explicaciones y no dar excusas logísticas como se dieron en otros casos", ha señalado. "Tengo el TFM, tengo los borradores, conservo el ordenador donde trabajé, yo no he pedido ninguna cuestión que se escape a lo que tiene que ser una alumna", ha repetido.

La ministra no aprobó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011 ya que, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado, según publica hoy eldiario.es. El diario sostiene que el 25 de noviembre de ese año "alguien entró en el sistema informático" de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.

La fecha del título

La ministra asegura que presentó su trabajo de fin de máster sobre estudios de género en junio de 2011, lo que, según eldiario.es, habría sido fraudulento porque en ese momento no tenía todas las demás asignaturas aprobadas. La modificación de nota fuera de plazo explicaría por qué el título oficial de Montón dice que lo completó en 2012: "porque le aprobaron la última asignatura en ese curso académico".

Sin embargo, Montón negó ayer cualquier irregularidad en la obtención de su máster en la URJC y ha defendido que "no es lo mismo" que otros "desgraciados casos", por lo que ha pedido a la URJC una rectificación de la fecha de su título. Fuentes universitarias consultadas por 'Vozpópuli' aseguran que los títulos oficiales son revisados por los alumnos en el momento en el que se les entregan con el fin de subsanar cualquier error que se aprecie, por lo que "sorprende" que la ministra no se diese cuenta de que en el suyo figuraba la fecha 2012.