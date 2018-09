Montón dimite como ministra de Sanidad por las irregularidades de su máster

Carmen Montón ha anunciado su dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para que las presuntas irregularidades de su máster cursado en 2010 no "influyan" en el Gobierno de Pedro Sánchez. La extitular de Sanidad cursó sus estudios de posgrado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo en el que realizaron sus estudios de posgrado Pablo Casado y Cristina Cifuentes. Le sustituirá en el cargo María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionado Para la Pobreza Infantil.

Montón ha comunicado su renuncia cuatro horas después de recibir el respaldo público del presidente del GobiernoPedro Sánchez y apenas una hora más tarde de que LaSexta revelase que usó textos exactos de otros autores sin citar en su Trabajo Fin de Máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género. La cadena ha podido comprobar que el trabajo incluye "textos idénticos a los de otros autores en 19 de las 52 páginas que lo componen". En una entrevista en la Cadena Ser a primera hora de la mañana se mostró dispuesta a enseñar el trabajo a los periodistas pero sin poder fotocopiarlo.

"Desde el primer minuto he dado explicaciones y toda la información de la que dispongo. He aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo seguiré haciendo con toda la convicción y con la conciencia muy tranquila", ha dicho en una rueda de prensa convocada en la sede del Ministerio pasadas las nueve de la noche.

Ni las presiones dentro del propio PSOE, ni la noticia de que las notas fueron manipuladas meses después de la conclusión del máster –como reveló eldiario.es este martes- llevaron al jefe del Ejecutivo a apartar de su puesto a la titular de Sanidad. De hecho, decidió apoyarla sobre las cinco de la tarde, tras la sesión de Control en el Senado: "Está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo", zanjó Sánchez.

Montón calificó sus cien días al frente del Ministerio como "un buen balance" e hizo especial énfasis en el "afecto y la calidad humana" demostrada por el jefe del Ejecutivo a lo largo de las últimas horas. "Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno, y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión", dijo.

"En 100 días al frente de Sanidad has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos. Gracias por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra", respondió el Presidente en su cuenta de Twitter tras conocerse la dimisión.

Sánchez no fue el único peso pesado que había respaldado a Montón a lo largo de la jornada de este martes. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró al filo del mediodía en el Congreso que su compañera de gabinete contaba con todo el apoyo de la dirección del partido, aunque evitó descartar la dimisión. En privado, numerosas voces socialistas aseguraban que la situación era "insostenible".

Desde Podemos, Pablo Iglesias se limitó a pedir que la titular de Sanidad aclarase sus "contradicciones" en sede parlamentaria. Si esas explicaciones no fueran convincentes, dijo, el camino era claro. Una vez que trascendió que su TFM tenía fragmentos copiados, Iglesias fue tajante: "Lo siento en el alma porque pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse 'ipso facto'. Este Gobierno no puede parecerse al PP", sentenció.

Montón, exconsejera de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, se convierte así en la segunda ministra del gobierno de Sánchez que abandona su puesto en apenas cien días desde que el Presidente accedió a La Moncloa. El titular de Cultura, Màxim Huerta, abandonó su puesto después de que se revelase que había incurrido en fraude fiscal.