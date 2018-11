Carmen Calvo irrita también al PSOE por "tomar el pelo" a los españoles

Diga lo que diga el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ex dirigente socialista, José Félix Tezanos, sobre la excelente salud del Gobierno que demuestran los barómetros de su instituto, en el PSOE preocupa el conflicto catalán porque "puede llevársenos a todos por delante"; y más con "ridículos" como el de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el viernes tras el Consejo de Ministros.

Los barones se juegan su futuro, empezando por Susana Díaz, en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, y siguiendo por el resto, en las autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019.

Presidentes como el aragonés, Javier Lambán, o el castellano-manchego, Emiliano García-Page, lo fían todo a que Podemos no baje mucho en esos comicios del 26-M y a que Ciudadanos no suba en la misma proporción, porque haría posible un vuelco en el Gobierno con el PP.

La amenaza Arrimadas

Y es sabido que la izquierda se mueve mal en el conflicto territorial; no digamos si, además, tienes a Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, por Andalucía envuelta en la bandera de España con Juan Marín afeando a Díaz los enjuagues de Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, admiten en el PSOE-A.

Por eso, cuando escucharon el viernes a Calvo que no cuenta el cambio de opinión del presidente, de hablar de rebelión sin tapujos el 1-O a forzar a la Abogacía del Estado a rebajarlo hasta la sedición, porque entonces no estaba en La Moncloa, algún dirigente consultado por Vozpópuli lo definió así: una "tomadura de pelo".

Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMinpic.twitter.com/tLHl1GuarA — Europa Press (@europapress) 2 de noviembre de 2018

Sánchez afirmaba hace cinco meses en Espejo Público que sí que hubo delito de rebelión. Puedes ver aquí el vídeo completo ▶ https://t.co/79gRvHDsAq — Antena3Noticias (@A3Noticias) 1 de noviembre de 2018

Lo cierto es que "todo lo que no sea aparentar firmeza nos perjudica electoralmente fuera de Cataluña", sostiene un diputado al Congreso; no entiende llevar hasta sus últimas consecuencias la "estrategia del apaciguamiento", forzar a la Abogacía del Estado a cambiar su dictamen, para, al final, ver a Torra anunciar el "no" a los Presupuestos 2019.

Pero es que, además, en el caso de la vicepresidenta llueve sobre mojado. Porque no habían pasado ni 48 horas desde que El Vaticano, en un insólito gesto, desmintió su anuncio de un supuesto acuerdo para vetar la inhumación de Francisco Franco en la catedral de La Almudena. A la Santa Sede no le gustaron las formas de la número dos ni que acudiera a Roma a meter el dedo en el ojo con la pederastia, que está haciendo estragos entre los curas católicos.

En el PSOE la culpan en buena medida de "improvisar" continuamente sobre ese tema en los cuatro meses que llevan en el poder. "No ha habido previsión, y un tema como el de Franco, que a nosotros nos debería beneficiar electoralmente, se está enredando de forma incomprensible". "Primero nos resignamos a que lo entierren en La Almudena, luego no; mañana, a ver..."

Y la del dictador es la enésima controversia que protagoniza Calvo, que ya en septiembre estuvo en el ojo del huracán internamente por no servir de cortafuegos durante intensa polémica que afectó entonces al Ejecutivo y a su presidente.

En el partido se critica la nula "coordinación" del Gobierno que ha hecho gala en momentos clave de duro desgaste de la oposición por escándalos

A Sánchez ya le había dimitido Màxim Huerta, cuando le sobrevino el adiós de Carmen Montón por plagiar un trabajo de fin de máster, y no se había apagado esa polémica cuando se conocen las grabaciones del ex comisario Villarejo (2009) a la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional en aquel momento, con el entonces juez Baltasar Garzón.

Fue la semana del viaje del presidente del Gobierno a Canadá, para verse con su primer ministro, el mediático Justin Trudeau, y a Estados Unidos para asistir a la inauguración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y verse con el presidente de aquel país, Donald Trump.

Para desesperación del director de gabinete presidencial, Iván Redondo, la agenda se vio absolutamente eclipsada -en sucesivas ruedas de prensa Sanchez se vio obligado a responder del lío interno-; y Calvo era una miembro más del gabinete sin las dotes de "coordinación" que le exigían no pocos en el PSOE, mientras PP y Ciudadanos pedían la dimisión de Delgado y del ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, éste último por tener sus casas a nombre de una sociedad para pagar menos impuestos.

Otro anuncio fallido

Desde entonces es un lugar común entre diputados y cargos socialistas hablar, con fundamento o sin él -los protagonistas lo niegan-, de la mala relación entre la vicepresidenta y el todopoderoso Redondo.

Volvió el presidente del Gobierno a Madrid y el 10 de octubre, en plena operación de distensión con la Generalitat, la vicepresidenta anuncia una "reversión" de la ley que permitió a bancos y empresas abandonar Cataluña para escapar de la inestabilidad secesionista en visperas del 1-O; luego fue rectificada por el Ministerio de Economía.