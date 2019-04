Carlos Iturgaiz deja la política tras criticar el abandono de Casado al PP vasco

Carlos Iturgaiz abandona la política, según ha confirmado en su perfil de Twitter. El eurodiputado ha tomado esta decisión después de protestar estos últimos días por la confección de las listas de Pablo Casado para las elecciones europeas, en las que le relegaba al puesto 17.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha afirmado que respeta "la decisión personal" de Carlos Iturgaiz de dejar los cargos que ocupa en el Partido Popular, que, según ha precisado, "no ha abandonado". Asimismo, ha esperado que "este momento sea un paréntesis y no un adiós definitivo", de manera que "vuelva a estar en primera línea" política.

González ha expresado su agradecimiento a Carlos Iturgaiz, al que ha calificado como "un referente". "Yo no puedo decir nada malo de Iturgaiz, nadie del PP. Ha sido el más grande", ha destacado la presidenta del PP en Bizkaia.

Abandono la politica y comienzo con ilusión una nueva etapa de mi vida. Marcho con el orgullo de haber defendido en Europa y el País Vasco, bajo la siglas de mi partido PP, la unidad de España,combatido al nacionalismo,luchado contra el terrorismo y haber defendido a las víctimas — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) 3 de abril de 2019

"Nos ha invitado a irnos"

Iturgaiz lamentó que "en las actuales circunstancias, situarme en el puesto 17 (donde lo colocó Casado) es como no contar conmigo". Y echó pestes sobre el líder del Partido Popular: "Me siento triste y decepcionado. Casado no ha valorado todo el trabajo y dedicación que he hecho todos estos años, en nombre del PP vasco y en defensa de la unidad de España y las víctimas".

"En su día aseguró que iba a confeccionar listas de integración y en las que todo el mundo se sintiera cómodo, pero la realidad es que nos ha invitado a irnos (de Bruselas)", confesó Iturgaiz este lunes.

Los últimos sondeos indican que el Partido Popular sacará entre 9 y 14 representantes en las próximas elecciones europeas, por lo que Iturgaiz se habría quedado probablemente fuera.

Iturgaiz presidió el PP vasco entre 1996 y 2004, una etapa de plena ofensiva de ETA en la que el propio político sufrió tres intentos de atentado.