Bardem llama "Tío Tom" a un diputado de Vox por ser "un tipo de color en un partido racista"

El actor Carlos Bardem ha cargado contra el diputado de Vox Ignacio Garriga por atribuir un tuit de Eduardo Garzón, hermano de Alberto Garzón, al actual ministro de Consumo. "El Tío Tom no está bien informado", escribe Bardem en un tuit para referirse al parlamentario, al que define como "un tipo de color que milita, feliz y diciendo sandeces, en un partido racista y xenófobo".

La confusión de Garriga tuvo lugar durante la sesión de la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados que tuvo lugar este lunes.

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, se dirigió a Garzón y le atribuyó el siguiente mensaje: "Yo creo que la mayoría de los votantes de Vox no han escuchado nunca un discurso de Abascal, porque si no no me explico cómo puede haber tanta gente que vote a alguien que dice tantísimas atrocidades y animaladas".

"Ha insultado a casi cuatro millones de españoles al presuponer que no saben lo que votan o que votan sin informarse pero, sin embargo señor Garzón, si por algo depositan la confianza millones de españoles en Vox es precisamente porque están muy bien informados", señaló.

La aclaración de Garzón

El ministro de Consumo respondió: "El señor Garriga ha comenzado diciendo que yo no he respetado a los votantes de Vox y ha hablado de que los votantes de Vox están informados. Yo no sé si están informados o no. Tengo una forma de ver las cosas de racionalismo atemperado, me gusta conocer los datos empíricos. No puedo llegar a la conclusión de que los votantes de Vox están o no informados".

"Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Yo entiendo su confusión porque ese tuit tiene un origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano, pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad, qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país", remató.

Garriga reconoció la "imprecisión" y trató de salir al paso: "me refería a sus me gusta, a sus retuits, a esos clásicos ya que usted acostumbra a dar a La Marea donde se criticaba al cristianismo".

Bardem se defiende de los "fascistas"

Pero Carlos Bardem no perdona. Tras llamarle "Tío Tom", en referencia al protagonista esclavo de la novela de Harriet Beecher Stowe La cabaña del tío Tom y término que en la actualidad es peyorativo y se utiliza para insultar a los negros muy serviciales con los blancos, el intérprete ha recibido una lluvia de críticas.

El Tío Tom no está bien informado. 🤔 https://t.co/Fo5DUIdEku — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 11, 2020

"Fascistas que votan a un partido xenófobo y racista escandalizados porque llamo Tío Tom a un tipo de color que milita, feliz y diciendo sandeces, en un partido racista y xenófobo. Obviamente ninguno ha leído ni sabe de qué va La Cabaña del Tío Tom. Y así con todo", ha defendido Bardem.

"Como sé que los fascistas no sois muy de leer, os dejo el resumen de la wikipedia -tranquilos, es cortito-, para que sepáis qué es ser un Tío Tom. De nada. Racistas on fire defendiendo a sus Tíos Tom", ha continuado tras recibir denuncias contra su mensaje en Twitter.

Diputados de Vox como Víctor Sánchez del Real y el médico Juan Luis Steegmann han llamado "racista" a Bardem a través de la misma red social. "Aquí Bardem equiparándome con un esclavo. Después, llama 'xenófobo' a Vox. Señor Bardem, el xenófobo es usted, que camufla su racismo con paternalismo. Si busca superioridad moral, empiece en casa preguntando a su hermano si ya ha pagado los 150.000 euros que debe a Hacienda", se ha defendido Garriga.