Carles Puigdemont renuncia a ser presidente de la Generalitat y abre paso a Sànchez

Carles Puigdemont no será presidente legal pero sí legítimo. No dará un paso atrás, ha confirmado en su intervención desde Waterloo este jueves en la que ha subrayado que se retira ‘en forma provisional’. Y ha señalado claramente que su papel no será ni de ‘florero’ ni de ‘reina madre’. Ha pedido al presidente del Parlament que no le proponga como candidato, una vez que la Cámara le dispensó un homenaje de reconocimiento y despedida en un pleno plagado de tensiones, y ha señalado a su heredero.

El ’dedazo’ recae sobre la figura de Jordi Sánchez, tal y como estaba previsto. “El número dos de nuestra lista, que representa como nadie los valores de JxCat y es un hombre de paz”. Una designación también polémica, pendiente de si el Supremo le permite personarse en el Hemiciclo para presentar su programa. Algo, ahora mismo, impensable.

El presidente cesado pretende diseñar el mapa político catalán de los próximos tiempos. Un Gobierno en Waterloo y otro en Barcelona. El expresidente incluso ha hablado del ‘gobierno del interior’, es decir, de aquel que estará instalado en la Generalitat que dirigirá quien finalmente será ‘bendecido’ por la Cámara en una ceremonia conforme a derecho.

“Ha llegado el momento de pasar a la acción”, ha afirmado en un intento de reforzar su autoridad y su presunta legitimidad. Y ya ha desvelado que en los próximos días convocará al Parlament para designar ese ‘Consejo de la República’ que actuará a sus órdenes en Waterloo y que tendrá como objetivo poner en marcha la apertura de un ‘proceso constituyente’, algo que ni siquiera ERC, sus socios en el futuro Govern, pretenden abordar en este momento. No ha fijado ni fechas ni ha detallado el proceso de constitución de este ‘Gobierno en el exilio’, en su habitual línea de mantiene el ‘suspense’ o, sencillamente, de ir improvisando de acuerdo con el suceder de los acontecimientos. .

También ha querido mantener la imagen de desafío al Estado, con el anuncio de una demanda al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta será, en adelante, su principal labor. Es decir, agitar en el exterior el ‘conflicto de Cataluña’.

En su mensaje grabado, el expresidente ha ratificado ‘la legitimidad de la república’, tras la votación de este jueves en el Parlament. A tal extremo no llegó la Cámara, que evitó pronunciarse sobre el particular para no dar pie a una posible actuación de la Justicia..

“La dignidad no se negocia, se respeta”, apunto Puigdemont en un mensaje plagado del tradicional victimismo en el que no evitó tampoco una agresión verbal al papel jugado por el Jefe del Estado e su discurso del 3 de febrero, que ya ha quedado bautizado en la jerga del secesionismo con el discurso del ‘a por ellos’.

En un largo vídeo en el que ha hecho un repaso de los acontecimientos ocurridos desde el pasado 1 de octubre, ha asegurado que convocará en los próximos días al Parlament de Cataluña a una "reunión solemne para impulsar esta nueva etapa" y para que el Consell de la República lidere "el camino hacia la independencia efectiva del país". El expresidente se muestra convencido de que hay que culminar el proceso de independencia "internacionalizando el caso de los catalanes".

"Ahora, Madrid no tendrá excusa para ocupar nuestras instituciones", ha continuado Puigdemont, quien ha asegurado que ahora empieza "la siguiente fase del camino hacia la independencia. Que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré delante de la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas".

"Espero que algún día pueda volver a Cataluña como un hombre libre", ha proseguido el expresidente de la Generalitat.

Puigdemont ha declarado que seguirá trabajando para mantener la legitimidad de la República desde fuera a través de ese Consell de la República. "Desde este consejo organizaremos la defensa de nuestros derechos, emprenderemos una ofensiva política internacional".

El expresidente catalán ha hecho referencias a Oriol Junqueras, su vicepresidente durante dos años, aunque no le ha dado más relevancia que a otros políticos como Toni Comín o Meritxell Serret.

