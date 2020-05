Carina Mejías se suma a Juan Carlos Girauta y se da de baja de Cs tras el pacto con el Gobierno

La exdiputada de Ciudadanos en el Parlament y el Congreso Carina Mejías ha decidido seguir los pasos de Juan Carlos Girauta y solicitar su baja como militante de la formación que lidera Inés Arrimadas en desacuerdo con el apoyo de este partido al Gobierno para prorrogar el estado de alarma.

Mejías, que también fue portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que la decisión tomada este martes por la formación 'naranja' le resulta "imposible de compartir después de estos meses tan difíciles y una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles".

Por eso, asegura, ha optado por "no mantener" su militancia en el partido y solicitar la baja como afiliada.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido.