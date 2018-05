Camps responsabiliza a Compromís de estar investigado por la F1

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este viernes que su encausamiento por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula Uno (F1) en Valencia es un asunto político, del que ha responsabilizado a Compromís, "un partido catalanista que quiere que haya Fórmula Uno en Barcelona y no en Valencia".

Camps ha hecho estas declaraciones instantes antes de comparecer como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que dirige una investigación que tiene su origen en denuncias del PSPV-PSOE y Esquerra Unida.

"Esto es una cuestión puramente política y estoy al servicio de la justicia para seguir defendiendo mis planteamientos políticos, que creo que siguen intactos", ha afirmado.

"Compromís es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya Fórmula Uno y no en Valencia. Es el que hizo la denuncia, si eso no es política ya me dirán qué es", ha asegurado el expresident, quien también cree que el PSPV "actúa siempre contra los intereses de la Comunitat".

"No quieren que Valencia esté al nivel de Barcelona, siempre han creído que debe ser subsidiaria de Cataluña y les dolía profundamente la Fórmula Uno", ha insistido Camps, quien ha subrayado que, sin embargo, el actual Consell -formado por PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podem- ha continuado con la política de grandes acontecimientos al continuar con la Volvo Ocean Race de vela.

"La Fórmula Uno les dolía porque era el que más daño les podía hacer a Cataluña y a su Gran Premio. Todo aquello que hiciera de Valencia una ciudad con capacidad de competir con Cataluña es algo que Compromís ha intentado desmontar todos estos años y sigue haciéndolo. Hace de Valencia una ciudad imposible, por eso espero que el año que viene gobiernen otras personas que crean en la Comunitat, los valencianos y el futuro de nuestra tierra", ha agregado.

Rentabilidad "evidente"

A su juicio, la rentabilidad de estos grandes eventos deportivos "es evidente" como, según ha afirmado, tiene intención de explicar ante la jueza.

Preguntado por si atenderá a los periodistas tras la declaración en la puerta principal de los juzgados, Camps ha respondido afirmativamente y ha bromeado al señalar: "No tengo una casa fuera de Valencia de 600.000 euros como Pablo Iglesias, así que me tendrán aquí siempre".

Sobre la inminente entrada en prisión de la que fue su consellera de Turismo y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez por la pieza del caso Gürtel relativa al pabellón valenciano en Fitur, Camps se ha limitado a responder: "Ya imaginarán cómo me siento".