Calvo no se queda a arropar a la ministra Delgado pero avisa: "Se va a mantener"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acudido esta tarde a la sesión de control al Gobierno en el Senado a responder una pregunta del PP, y luego se ha ido para no estar en la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por parte del PP por la gestión de la defensa del magistrado Pablo Llarena ante la Justicia belga.

Con Delgado en el ojo del huracán -Pablo Iglesiasacaba de pedir el cese por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo- y el presidente, Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos hasta el sábado próximo, muchos ojos del PSOE se posan sobre la número dos del Ejecutivo; la acusan de favorecer un "vacío de poder" en el momento más delicado del gabinete en estos sus primeros cien días.

Pero Calvo ha salido del hemiciclo cuando ha acabado la respuesta a una pregunta del PP sobre el ataque del Gobierno al Senado en su intento de eliminar el veto de esta cámara al límite de déficit del Estado. La vicepresidenta simplemente ha respondido que la ministra "se va a defender estupendamente", cuando los periodistas le han preguntado si ella la defiende.

El Gobierno resta importancia a la petición de dimisión de la ministra que ha hecho Iglesias y asegura que Sánchez no la va a hacer caer por las informaciones hasta la fecha

Posteriormente, al filo de las 16.50, ha abandonado el Senado y ha dicho a los informadores que Delgado no va a dimitir: "se va a mantener perfectamente".

Desde el Gobierno se está intentando en las últimas horas dar sensación de calma y el mensaje de que Dolores Delgado no va a dimitir, salvo que nuevas informaciones o audios revelen alguna irregularidad; digan lo que digan Iglesias y Podemos.

El PP pide la dimisión

Pero cuando la ministra de Justicia, en las preguntas de control previas a la reprobación, ha intervenido se han vivido momentos de tensión. Sin entrar en la polémica sobre las grabaciones de la comida con el excomisario, pero ha tenido que afrontar los gritos de "dimisión, dimisión" desde la bancada del PP. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha tenido que mandar callar a varios de los senadores de uno y otro lado.

Isabel Celàa: "El Gobierno tiene y mantiene plena confianza en la ministra de Justicia"

La senadora del PP Esther Muñoz se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola "todavía ministra", la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a la ministra que "dimita ya" y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares. Pero Delgado no ha querido entrar en las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicando llamándola "todavía portavoz de Justicia del PP", y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones "porque no lo merece".

Más tarde, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Alta que "el Gobierno tiene y mantiene plena confianza en la ministra de Justicia".