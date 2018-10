Calvo insiste en que la tumba de Franco no puede estar en La Almudena

La vicepresidenta, Carmen Calvo, insistió esta mañana en la idea de que el Gobierno no quiere que la catedral madrileña de La Almudena se convierta en la nueva tumba de Francisco Franco, adonde se peregrine desde la adyacente Plaza de Oriente todos los 20 de noviembre.

Lo ha dicho este martes, antes de su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, 24 horas después de su encuentro en El Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y después de que el periódico la Razón publique que el número dos del Vaticano le dijera que la Iglesia no quiere saber nada de un asunto que considera deben negociar y la familia Franco.

La hija del ex jefe del Estado, Carmen Franco, compró hace una década cuatro tumbas en la cripta de la catedral, donde ahora mismo yacen ella misma -falleció hace un año-, y su marido, Cristóbal Martínez Bordíu, Marqués de Villaverde; y el Gobierno no está dispuesto a que, una vez exhume los restos de Franco del Valle de los Caídos, estos sean depositados junto a los de su hija, su yerno y, eventualmente los de su esposa, Carmen Polo -hoy enterrada en el cementario de Mingorrubio, junto a El Pardo-

"La catedral de La Almudena no es privada, es de la Iglesia Católica y el Estado debe garantizar que no se enaltezca a Franco", ha advertido esta mañana la número dos del Ejecutivo socialista. Según Calvo, el propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, "ha dicho que no le parece bien".

El Ejecutivo no va a aceptar una tumba en ningún emplazamiento en el que pueda ser objeto de "homenaje" todos los 20 de noviembre

"Vamos a buscar una salida conjunta con la Iglesia, salida que no puede ser La Almudena", recalcó Carmen Calvo, porque el Estado tiene la obligación de vigilar que el dictador no sea enaltecido en ningún punto del territorio y sus restos deberán inhumarse "en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que pueda ser objeto de ningún tipo de homenaje".

"Le advertimos (a Parolin) de que vamos a aplicar nuestra legislación y eso significa que no pueden estar los restos de Franco en ningún lugar donde puedan ser enaltecidos, homenajeados, porque está prohibido. Esto lo entendió", ha asegurado Calvo en los pasillos del Congreso.

La vicepresidenta ha calificado de muy "fructífera, cordial y positiva" su entrevista con Parolin, con el que abordó además otros asuntos, como la imprescritibilidad de los abusos sexuales a menores, la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia Católica y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).