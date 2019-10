Calvo dice que el PSOE está haciendo un "ejercicio de equilibrio y ponderación en Cataluña"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha insistido este domingo, en un acto de campaña celebrado en el IES Bendinat, en Calvià, que "el PSOE siempre ha estado del lado del diálogo dentro del cumplimiento de la Constitución".

En este sentido, Calvo ha dicho que la formación lo demostró "cuando hubo una crisis" y dieron su apoyo "a tomar medidas extraordinarias como el 155". El PSOE está haciendo un "ejercicio de equilibrio y de ponderación", ha añadido. Todo ante "una situación muy gravosa para los intereses de sociales y económicos".

Asimismo, ha explicado que "el daño que Cataluña está recibiendo se lo está haciendo el independentismo" y ha lamentado que "la ultraderecha ayuda en nada a esto" dado que, según sus palabras, "utiliza a Cataluña para hacer política en el resto del territorio".

Por este motivo, la vicepresidenta en funciones, ha opinado que "para restaurar desencuentros" en Cataluña, "la Cataluña independentista, que ni siquiera alcanza la mitad de apoyos, tiene que respetar a la otra mitad mayoritaria".

Por otro lado, Calvo se ha referido a Unidas Podemos y a la memoria histórica. De la formación liderada por Pablo Iglesias, ha criticado que "dedican el 90 por ciento en ir en contra de la izquierda mayoritaria de este país" y ha advertido que "se ponen el gps y cogen el rumbo o lo van a pagar".

Con respecto a la memoria histórica, ha asegurado que los socialistas "no tienen problema con que les llamen rojos y no les importa que les recuerden a quienes, con sus siglas o sin ellas, dieron la vida por una España que tenía que ser moderna y progresista". Finalmente, ha dicho que "si la derecha no les quiere acompañar en la memoria serán responsables de su desmemoria". No obstante, ha concluido "a los socialistas no nos la van quitar".

En el acto también han estado presentes la secretaria general del Partido Socialista de Baleares (PSIB) y presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el candidato socialista por Baleares al Congreso de los Diputados, Pere Joan Pons; el candidato socialista por Baleares al Senado, Cosme Bonet; y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez.