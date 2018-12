Calvo y Aragonés pactan una vuelta a la "normalidad" en Cataluña para evitar otro 155

Ni la Generalitat de Cataluña va a recurrir a la sangrienta vía eslovena para lograr la independencia, ni la Consejería de Interior purgará la cúpula de los Mossos d'Esquadra por cargar contra los Comités de Defensa de la República (CDR) -muy al contrario, el conseller, Miquel Buch, ha pedido perdón por el anuncio de depuración hecho por el president, Quim Torra-; y, además, el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona no constituye ninguna "provocación". La policía autonómica garantizará su seguridad sin ayuda de Policía y Guardia Civil.

¿Qué ha pasado en las últimas 72 horas para semejante volantazo? Varias cosas. La más importante, que el ayuno de Torra en Montserrat para solidarizarse con los políticos presos del 1-O lo ha mantenido callado. Y mientras, según ha podido saber Vozpópuli, el Gobierno, ERC y el PDeCAT negociaban cómo salir de la "dinámica suicida" en que les estaba embarcando su jefe en el Govern.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pactaba con la vicepresidenta, Carmen Calvo, una vuelta a la "normalidad" que no fuera vista como lo que es, una "clara desautorización" de Torra, admiten las mismas fuentes.

Sánchez ordenó a Calvo 'puentear' a Torra porque el Gobierno no se fía de un dirigente que solo sabe hablar de presos y referéndum

Los teléfonos echaron humo este domingo y lunes entre ambos, y también entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y su interlocutora habitual, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, o entre el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el secretario general del PDeCAT, David Bonvehí.

Porque con Torra no se puede sintonizar, sigue sin bajar a la realidad. "Cuando hablas con él sigue en sus presos y en su referéndum de independencia. No se le puede hacer ver las dinámicas peligrosas que abre", explica una fuente socialista que no ha roto con él

Así que Pedro Sánchez -tiene el número de móvil del president pero las fuentes consultadas no saben precisar si lo ha usado, viendo con alarma la inacción de los Mossos tras el corte quince horas de la autopista AP-7 a la altura de Tarragona y de la frontera francesa, y el sabotaje de los peajes, ordenó a la vicepresidenta actuar.

Torrent contra Torra

Se trataba de aprovechar la tensión interna entre los dos partidos socios en el Ejecutivo catalán. De hecho, aunque Calvo se hubiera abstenido, habían pasado horas desde las palabras de Torra en Bruselas, que el presidente del Parlament y hombre fuerte de ERC junto a Aragonés, Roger Torrent, corrió a responderle a la salida de la cárcel de Lledoners -después de ver a Oriol Junqueras-: nada de Eslovenia. Su modelo es el "pacífico" referéndum escoces acordado con el Gobierno Británico.

Y a partir de ahí, unos y otros, empezaron a escenificar el volantazo: Calvo remitió este lunes una carta a Aragonés y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Fomento, José Luis Ábalos, sendas misivas a los consellers del ramo, pidiendo los tres explicaciones por la dejación de funciones de los Mossos frente a los disturbios de los CDR y amenazando con enviar Policía y Guardia Civil.

Una sobreactuación para conjurar los ataque de PP, Ciudadanos y Vox a Sánchez, argumentan desde el mundo independentista, totalmente innecesaria porque, según replicó este martes la consejera Elsa Artadi desde Barcelona: la seguridad del Consejo de Ministros del 21 está garantizada. Horas después, Calvo decía en los pasillos del Senado que no está sobre la mesa del Gobierno otro 155 en Cataluña, que exigen Pablo Casado y Albert Rivera; bastará aplicar el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional si a Torra y los suyos se les va la seguridad de Cataluña de las manos.

Para ese mundo es muy complicado virar, como lo demuestra la reacción de los más radicales, que no dudan en acusar de "traidores" a todo aquel que dé un paso atrás en la consecución de la independencia, en particular al conseller Buch por pedir perdón a la cúpula de los Mossos:

Fuentes de la dirección de ERC, por su parte, tienen claro que las algaradas de los últimos días alentadas por la CUP y los sectores más hiperventilados del independentismo que atienden a las consignas de los CDR y del legitimismo de Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica) no van a desviar al partido republicano de su objetivo de "normalización" de Cataluña.

Este miércoles, en el pleno del Congreso sobre la situación en Cataluña, su portavoz, Joan Tardá, hará una oferta de "mano tendida" a Pedro Sánchez porque "todavía hay tiempo para reconducir las cosas".