La CUP reitera su abstención y empuja a Puigdemont y Comín a dimitir como diputados

La renuncia del 'número dos' de JxCat, Jordi Sànchez, a su escaño en el Parlament de Cataluña y a la Presidencia no cambia la posición de la CUP. Según La Vanguardia, se abstendrá en el pleno de investidura pese a la decisión del exlíder de ANC.

Se abstendrá al candidato que finalmente presenten JxCat y ERC, puesto que su principal negativa es al plan de gobierno acordado entre los dos partidos independentistas.

Si la formación se abstiene, la presión recae sobre los ex altos cargos del Govern Carles Puigdemont y Antoni Comín. Si ambos renunciasen a sus escaños en el Parlament, los partidos secesionistas obtendrían 66 votos y superarían por un voto a los que poseen Ciudadanos, PSC, CatalunyaenComú y el Partido Popular. Esto les sería suficiente para adquirir una mayoría simple en una segunda vuelta en el pleno del Parlament.

A la CUP afirman, aún no les ha llegado el nombre de Turull, aunque informan de que lo que más les preocupa es el plan de gobierno de los partidos independentistas

La CUP no se ha reunido aún para dar una respuesta y, al parecer, no lo harán hasta que no haya un nombre sobre la mesa. El diario ha señalado que el propio Carles Riera, diputado de la CUP, ha confirmado su postura. Riera ha hecho alusión al nombre que suena con más fuerza pero que todavía no ha sido confirmado, el del exconseller Jordi Turull. A ellos, afirman, aún no les ha llegado esta proposición, aunque informan de que lo que más les preocupa es el plan de gobierno de los partidos independentistas.