La CUP bloquea con su abstención la investidura de Jordi Sànchez

Los planes de Carles Puigdemont podrían no cumplirse. El consejo político de la CUP ha decidido posicionarse en contra de la propuesta de acuerdo trasladada por JxCat y ERC. Por ello, sus cuatro diputados se abstendrán en el debate de investidura, para el que JxCat plantea a Jordi Sànchez como candidato a presidente de la Generalitat.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas el parlamentario de la CUP Vidal Aragonés, después de la reunión del Consejo Político de la formación anticapitalista, que bloquea con su decisión un acuerdo a tres bandas -con JxCat y ERC- para la investidura y el futuro Govern.

En este sentido, Aragonés ha criticado "el carácter autonomista y de sumisión de la legalidad española que tiene" la propuesta de JxCat y ERC. Por lo que se abstendrán en un supuesto pleno de investidura. "No queremos gestionar migajas, el autonomismo no nos permite avanzar en materia social", ha añadido.

Este sábado, a la militancia de la CUP se le planteaban tres opciones: apoyar el acuerdo definitivo de JxCat y ERC sin condiciones, apoyarlo siempre que se acepten puntos programáticos para "materializar la república" catalana o rechazarlo por su carácter "autonomista".

Con la abstención de los cuatro diputados de la CUP en el Parlament, probablemente Sànchez no sería investido, ya que JxCat y ERC tienen 66 diputados pero cuatro no tienen asegurado el voto -Oriol Junqueras y Jordi Sànchez están en prisión y Carles Puigdemont y Toni Comín en Bélgica-, por lo que no superarían los 65 votos de la oposición.

El camino de Sànchez

La decisión de los cupaires llega dos días después que Puigdemont renunciara a presidir la Generalitat y dejara el camino libre a un nuevo candidato, el exlíder de la ANC, que se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre. Un camino de lleno de controversias desde su anuncio.

Este viernes, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, refutaba la decisión de Puigdemont y aseguraba que, "en la línea de la legalidad", si el líder de JxCat no era el candidato, pues debía serlo el líder de los republicanos, Oriol Junqueras (quien también continúa en prisión). Este sábado, sin embargo,Sabrià matizó sus palabras y aseguró que su partido no ha planteado a Junqueras como candidato.

Por su parte, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en la necesidad de elegir ya un presidente de la Generalitat. "Tenemos que elegir a una persona que esté en España, que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con la Justicia", ha dicho.

El Gobierno está convencido de que el exlíder de la ANC no será 'president' porque confía en que el Tribunal Supremo no permitirá que sea investido al estar en prisión preventiva. Y no sería sorpresa. El juez Pablo Llarena, encargado de investigar la causa del 'procés', ya impidió a Sànchez salir de la cárcel para acudir al debate de investidura fallido del pasado 30 de enero; y el Tribunal Constitucional ya prohibió la celebración de cualquier investidura que no fuese presencial.