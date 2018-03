La CUP apuesta por unas nuevas elecciones antes que volver al autonomismo

El diputado de la CUP Vidal Aragonés, que este sábado anunció que su formación rechaza el acuerdo de JxCat y ERC por ser "autonomista" y se abstendría en una investidura de Jordi Sànchez, ha afirmado este domingo que la CUP no quiere nuevas elecciones, "pero si la alternativa debe ser que gestionemos una autonomía, quizá no es la peor de las alternativas".

En una entrevista en la emisora RAC1, Vidal Aragonés ha instado a JxCat y ERC a "defender el derecho de voto de Puigdemont y Comín" desobedeciendo a los tribunales y ha asegurado que el hecho de que haya unas nuevas elecciones "no depende de nosotros".

Sobre su abstención a una hipotética investidura de Jordi Sànchez, el diputado de la CUP ha asegurado que "no es una venganza".

"La CUP no quiere elecciones. No pensamos que sea el mejor escenario. Pero si la alternativa debe ser que gestionamos una autonomía, quizá no es la peor de las alternativas", ha subrayado el diputado antisistema, que ha resaltado que "las elecciones situaron a Comín y Puigdemont como dos diputados con derecho de voto".

"Únicamente con ellos habría posibilidad de elegir un presidente o una presidenta, y luego hacer un gobierno", ha precisado.

Vidal Aragonès ha insistido en que si JxCat y ERC "tienen la perspectiva de gestionar durante cuatro años una autonomía, quizás tendrán que ir a buscar a otra fuerza política que les pueda comprar este relato".