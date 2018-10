La CUP da la legislatura por "tocada de muerte": "El 1-O se está perdiendo"

La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Mireia Boya, ha dado la legislatura por "tocada de muerte" en una entrevista concedida al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3, después de que el sábado el consejo político del partido decidiera no negociar los nuevos presupuestos catalanes.

Así, si se convocaran nuevas elecciones - un extremo que los 'cupaires' ven como probable -, la CUP decidirá si se acaba presentando dentro de un marco "de autonomismo".

Los cupaires ya dejaron claro en su consejo político que se encargarán de trasladar el foco de sus acciones a la calle y evitar que se "consolide" el mandato de Quim Torra, al que acusan "autonomista".

En la misma linea, califican de "engaño" la pretendida unidad de acción en el Parlament. "No disfrazaremos la unidad dentro de la institución cuando esta misma ha decidido no continuar" contra el Estado español, según Boya.

La portavoz 'cupaire' ha lamentado que "el hilo del 1-O" se esté perdiendo, poniendo así punto y final al acuerdo con los demás partidos independentistas.

"Hay que profundizar con la ruptura"

En este sentido, la también cupaire Natàlia Sànchez, ha acusado a ERC y PDeCAT de seguir un camino que "no es el adecuado" y ha hecho un llamamiento a "no normalizar" el actual contexto que, dicen, es autonomista. "Hay que profundizar con la ruptura con el estado español", ha asegurado la diputada de la CUP.

"Hacer república es plantar cara y afrontar el embate y no hacer retórica simbólica. Torra no afronta el embate, acepta todas las imposiciones y no abre nuevos frentes de confrontación", ha reprochado Sànchez al presidente de la Generalitat.

Para mostrar su rechazo a la hoja de ruta del Govern, los cupaires empezarán por no presentarse algunas comisiones o plenos del Parlamento.