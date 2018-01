La CUP llama a desobedecer el posible veto del TC

La CUP ha llamado hoy a "desobedecer" al Tribunal Constitucional (TC) si este admite a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont, y al mismo tiempo ha advertido de que sus cuatro diputados no participarán en un pleno en el que Puigdemont no sea el candidato a la investidura.

Antes de conocer la decisión del TC, que se encuentra reunido para analizar el recurso del Gobierno, el líder de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha pedido al presidente de la cámara, Roger Torrent, que si el TC suspende la convocatoria del pleno del martes para investir a Puigdemont, desobedezca al Alto Tribunal.En primer lugar, la formación anticapitalista reclama a Torrent y a la Mesa del Parlament que mantenga tanto la convocatoria del pleno de investidura para el día 30 como la candidatura de Puigdemont.De hecho, Riera ha avanzado que los cuatro diputados de la CUP estarán sentados ese día a las tres de la tarde en sus escaños "en defensa de la soberanía popular", y ha animado al resto de formaciones a seguir su ejemplo.Asimismo, el líder de los anticapitalistas ha advertido: "La CUP no participará en ningún pleno que se pueda celebrar a la medida del TC. Si no es un pleno donde Puigdemont sea candidato, la CUP no participará", ha dicho Riera, que ha hecho también un llamamiento a la "movilización social" y a la "desobediencia civil no violenta" contra la actitud del Estado