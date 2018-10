La CUP sigue con su "boicot": no participará en debates de "parlamentarismo simbólico"

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha anunciado este miércoles que el subgrupo parlamentario al que pertenece "no colaborará con el parlamentarismo simbólico" y que, en cambio, solo participará de aquellas decisiones que tengan "una traducción real y efectiva para la mayoría de la población".

Así lo ha asegurado en una intervención durante el pleno que se celebra este miércoles, concretamente en la discusión sobre la tramitación del proyecto de ley de modificación del libro cuarto del código civil catalán para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial.

"No participaremos de decisiones que realmente no tengan una traducción real y efectiva para la mayoría de la población, en aquellas en las que no hay un movimiento social organizado detrás ni en aquellas que no fomenten el espíritu crítico y organizado de la ciudadanía", ha indicado Sirvent.

"Vacío de contenido"

Ha justificado esta decisión porque "este Parlament está absolutamente vacío de contenido y la mayoría de cosas que se deciden no acaban de tener una traslación práctica".

Aun así, el subgrupo de la CUP sí ha avalado la tramitación del proyecto de ley que se estaba discutiendo en el momento en el que Sirvent ha tomado la palabra ya que, ha afirmado esta parlamentaria anticapitalista, esta iniciativa sí "tiene una afectación real y efectiva" en la vida de la gente a pesar de no ser "una medida transformadora".