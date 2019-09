El CIS de Tezanos vuelve a cambiar la forma de presentar los datos

En pleno bloqueo político y tres meses y medio después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha decidido publicar este jueves la encuesta postelectoral que recoge los datos relativos a aquellos comicios.

Lo hace justo a una semana de que, previsiblemente, los españoles sean llamados otra vez a las urnas. Y, de nuevo, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha vuelto a cambiar la presentación de los datos.

La estimación de voto ha desaparecido

A diferencia de las anteriores sondeos, donde se recoge tanto la intención directa como la estimación de voto en el caso en el que hubiera elecciones mañana, en este estudio la denominada estimación de voto ha desaparecido de un plumazo.

¿Cuál es la diferencia? La intención de voto recoge la serie de porcentajes de respuesta para cada partido e incluye los relativos a 'No sabe' y 'No contesta', que suelen porcentajes muy altos. Por ello, las contestaciones de los encuestados no son en sí mismas la previsión sobre los resultados de unas elecciones próximas. Hay mucha gente que aún no ha decidido su voto o no quiere declararlo.

Este es el único aspecto que aporta el CIS publicado este jueves. Un dato en bruto a través del cual es difícil predecir qué van a votar los ciudadanos. Por ello, si se quiere obtener una aproximación más realista a los resultados finales habrá que calcular la estimación de voto, desaparecida en el informe.