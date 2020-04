Tezanos dice que preguntar por si se debía haber celebrado el 8-M, "sería una falacia"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha sido entrevistado en el programa de radio 'Más de uno', de Once Cero, por la polémica suscitada por el último CIS que se dio a conocer este miércoles. En la entrevista, ha asegurado que haber preguntado en la encuesta si se debía haber celebrado las manifestaciones del 8-M o no, "sería una falacia enorme".

"En ese momento qué se hace, ¿prohibir una manifestación? Pero si no lo sabíamos", defiende. Asevera que "había preocupación", pero en ese momento no se sabía. "Se pregunta por lo que tiene una dimensión social", continúa.

Además ha hablado de la polémica suscitada por la pregunta número seis del último barómetro que se refiere a los bulos y a si la gente cree que habría que prohibirlos y primar la información de fuentes oficiales.

Tezanos: "El CIS no puede tener censura en qué preguntar"

En la encuesta se pregunta por la necesidad de una "única fuente" sobre asuntos tan complejos y problemáticos como el coronavirus. La pregunta en concreto dice "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".

La cuestión ha sido objeto de polémica ya que algunos opinan que de manera encubierta, el CIS está planteando una especie de censura contra los medios de comunicación. Tezanos asegura que "el CIS no puede tener ninguna censura respecto a lo que se puede o no se puede preguntar". "En la pregunta no se está preguntando si se va a hacer censura como cuando en guerra", ha señalado.

"La cuestión está planteada con toda honestidad, no ha habido ninguna intencionalidad política", ha asegurado Tezanos, para después añadir que "es exagerado" querer verlo de esa manera. "No depende del Gobierno".

Asimismo, asegura que respecto a la pregunta, él aboga por mantener la libertad de información, pero le inquieta que haya un 67% que opine todo lo contrario: "Igual no son los ciudadanos los que están equivocados, sino nosotros".