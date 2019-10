No es oro todo lo que reluce para el PSOE en la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este martes. El resultado que le atribuye el sondeo (133-150 escaños), de nuevo con un sesgo de entrevistas a votantes socialistas en su mayoría, esconde unos datos que limitan el margen de crecimiento de Pedro Sánchez el 10 de noviembre.

Las 17.650 entrevistas de la encuesta fueron realizadas antes de la sentencia del procés y los disturbios en Cataluña o la exhumación de Franco.

Más allá de las alteraciones probables de estos dos sucesos, la mala noticia para el presidente del Gobierno está en el votante indeciso. El 32,3% de los encuestados admite que no ha decidido su voto.

Y el grueso de ese electorado está ahora mismo en Ciudadanos. El 48,1% de las personas que apoyaron a Albert Rivera en abril afirma que no sabe a quien votar en la próxima cita con las urnas.

Sánchez no arrastra el centro

El problema para Sánchez es que sólo el 10% de esos votantes de Ciudadanos duda si votar el PSOE, mientras que el 26,2% afirma que podría hacerlo por el PP. Y este dato, teniendo en cuenta que las entrevistas se realizaron antes de la crisis catalana, es un mal síntoma para el PSOE.

Sánchez no está arrastrando al votante de centro, a pesar de su giro estratégico, ni tampoco al de Unidas Podemos. Los encuestados del partido morado que dudan si pasarse al PSOE son insignificantes. El candidato socialista tiene además en contra el cabreo de parte de su electorado por el bloqueo de las pasadas elecciones.

El 5,2% de sus votantes responde "con total seguridad" que no votará el 10-N. Es el tercer porcentaje más alto después de los encuestados de Ciudadanos -el 6,4% no irá-; y Vox -el 6,2% no regresará a las urnas-.

La buena noticia para Sánchez es que su electorado se mantiene fiel y estable. Sólo el 3,3% del total reconoce que tiene alguna duda con Ciudadanos.

Aire para Rivera; aviso a Casado

El CIS preelectoral también ha dado un leve respiro a Rivera después de algunas encuestas desastrosas. El sondeo refleja una caída pronunciada hasta los 27-35 escaños desde los 57 del 28-A. Y es cierto que hay muchos indecisos en el partido naranja, pero no le han dado la espalda definitivamente a Rivera todavía.

El PP es el principal beneficiado de las dudas del votante de Ciudadanos. Pablo Casado recupera parte del terreno perdido en abril, pero todavía lejos de los 100 escaños que le han otorgado otras encuestas recientes. El PP no está arañando escaños a Vox y entre sus propios votantes aparecen ciertas dudas, o desde luego más intensas que entre los del PSOE.

No llegan al nivel de indecisión de los simpatizantes de Ciudadanos, pero son una advertencia para Casado en lo que resta de campaña. El 4,7% de sus votantes dice que duda si votar al PSOE; el 8,4% se plantea apoyar a Ciudadanos y un 2,4% medita pasarse a Vox.

Iglesias y Abascal: votante fiel, pero no crecen

La fidelidad más alta, según el CIS, es la del votante de Vox, del que casi en un 80% no se plantea votar a otro partido. El partido de Santiago Abascal tiene una bolsa fiel de simpatizantes. Pero según el CIS, Vox es una formación política con un techo muy estable en el entorno del 10%. La encuesta le concede entre 10 y 21 escaños, cifra casi idéntica a los 24 del 28-A.

Algo parecido le ocurre a Unidas Podemos, donde el 71% tampoco cambia de voto. La buena noticia para Pablo Iglesias, y lo que podría permitirle dar el sorpasso a Ciudadanos como tercera fuerza, es que su electorado está tan movilizado como el de Vox.

Más del 90% de sus votantes en abril afirma que regresará a las urnas con toda seguridad el 10-N o que probablemente irá. Es, con diferencia, el porcentaje más alto de movilización de las grandes fuerzas nacionales, y un respaldo a la estrategia de Iglesias de no renunciar al Gobierno decoalición.

La lectura negativa para el candidato morado, al igual que para Sánchez, es que lo que le está salvando es la movilización. La encuesta no detecta un crecimiento significativo de Podemos, que según el sondeo se iría a entre los 37-45 escaños. Es un ligero repunte con respecto a abril, pero muy lejos de sus resultados del 2015 y el 2016.