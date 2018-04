Los CDR a los turistas: "El Estado español nos golpeó con mucha violencia"

Los 'Comités de Defensa de la República' (CDR) se han propuesto intoxicar a los turistas extranjeros que visitan Cataluña. A través de carteles distribuidos por zonas costeras de la comunidad, libran su particular batalla propagandística con mensajes del tipo: "El Estado español nos golpeó con mucha violencia", en alusión a las cargas policiales durante los disturbios del referéndum ilegal del 1 de octubre. Unos hechos que dejaron cuatro heridos hospitalizados pese a la manipulación de las cifras por parte de la Generalitat.

En esos carteles que han fijado los CDR en destinos turísticos de Cataluña también se dice que las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre fueron celebradas a instancia del "Estado español" y que ha sido ese "mismo Estado español" el que ha "prohibido la implementación de los resultados". De esta manera, acusan al Ejecutivo y a los jueces de "impedir" que los independentistas accedan al poder.

Estas consigan se han imprimido en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y neerlandés) y van acompañadas de imágenes de antidisturbios disolviendo protestas, entre ellas una sentada callejera. Además, los CDR instan a los turistas a entrar en la página web 'Raons per la República' (Razones para la República) para "tener más información". En este sitio, la guerrilla urbana secesionista incluye un decálogo con respuestas a las "dudas más frecuentes" sobre la desconexión. Por ejemplo, a la pregunta "¿Por qué un nuevo Estado?", responden: "Porque queremos una sociedad más justa. Cataluña podrá definirse desde cero con el proceso constituyente, un proceso ciudadano en el que todo el mundo podrá participar para hacer una Constitución más justa y plural".

En otro apartado, los independentistas contraponen la "corrupción de Cataluña vs. España" y esgrimen: "La diferencia radica en cómo el votante trata la corrupción y aquí el electorado acabó con un partido como CDC. La opinión pública ya les condenó. En cambio, en España gobierna el partido más corrupto de Europa con el beneplácito del segundo partido español, también corrupto". Se da la circunstancia de que Junts Per Catalunya son los herederos de CDC, la antigua Convergència, formación de la que procede el expresidente Carles Puigdemont, ahora en prisión provisional en Alemania por su implicación en el golpe separatista.

A vore guiris, que se us ha d'explicar tot: el 1-O vam votar i guanyar, el 21D vam tornar a guanyar i com l'Estat espanyol ens apallissa i no deixa que governi qui ha guanyat