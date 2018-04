Sindicatos alertan de la "politización" de la enseñanza en Cataluña

La denuncia de la Fiscalía de Delitos de Odio a nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O, pese a la "humillación" que sabían que podían causar a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil,esel último ejemplo de la creciente influencia de la política en las aulas catalanas.

Mientras que las federaciones de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han optado por posicionarse del lado independentista en la última manifestación a favor de la liberación de "presos políticos", otras organizaciones sindicales prefieren marcar distancias. Pese a las desventajas que puede suponer para el profesorado no secundar el discurso nacionalista.

Consecuencias de criticar

Ferrán Barri, coordinador del sector de educación del CSIF en la mencionada Comunidad Autónoma cree que en el sector de la educación catalana "la gente está muy politizada", en comparación con otros sectores. "Los funcionarios del ámbito de la enseñanza están muy vinculados al independentismo, cerca de un 80% de los docentes en Cataluña son pro nacionalistas y quien se sale de la cuerda, termina sintiéndose un bicho raro", considera.

Los funcionarios catalanes, especialmente en la enseñanza, tienen mucho miedo a enemistarse con las direcciones"

Para Antonio Jimeno, presidente del sindicato AMES, los funcionarios catalanes, especialmente en la enseñanza, tienen "mucho miedo" a enemistarse con las direcciones. "Esto les puede perjudicar en cuanto a traslados, ayudas para sus departamentos e inspecciones sobre su trabajo, memorias o porcentajes de aprobados", dice.

Cuando un jefe está politizado, continúa, quizá no lo pagues en el corto plazo, pero sí a la larga: "Si criticas algo, lo pagas caro". "No es un ataque directo, pero las bombas empiezan a estallar por todas partes, una queja de un alumno, otra de un profesor, viene un inspector, los dirigentes de las asociaciones de padres, luego apareces en la prensa...", cuenta Jimeno.

Un relato con 30 años

El presidente de la Asociación Nacional del Profesorado (ANPE), Nicolás Fernández,reconoce queel ámbito educativo es uno de los sectores con menor movimiento en cuanto a número de altas de afiliados, en contra de lo que ocurre en otros sectores. "La enseñanza es el campo que los independentistas rearmaron primero. El secesionismo cuenta con un relato abrumador que se ha construido a lo largo de 30 años y frente a eso no existe un relato alternativo", alerta.

Desde el auge del separatismo en los últimos años, ANPE se ha posicionado a favor de la defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, una decisión que, lejos de beneficiarle en número de afiliados en Cataluña, le ha perjudicado. "El nacionalismo tiene copado el ámbito de la enseñanza y los docentes que no son nacionalistas, prefieren no complicarse la vida para no ser señalados. El posicionarte no te da ventajas", afirma.

Contaminación política

De hecho, asegura que en provincias como Girona ANPE ni siquiera tiene representatividad. "Los sindicatos independientes nos limitamos a sobrevivir. La política contamina todo y en el momento en que lo hace, ya no importan las reivindicaciones profesionales como la de la equiparación retributiva en todas las comunidades", dice Fernández.

Sobre CCOO y UGT, cuyas federaciones catalanas se manifestaron el pasado 15 de abril para pedir la liberación de los "presos políticos", el presidente de ANPE recuerda que "jamás" se les había visto posicionarse en contra del "abuso" que se ha hecho de la prisión preventiva en otros ámbitos que no sean los del separatismo.

"Hay muchos presos preventivos en España y nadie ha levantado la voz. Podríamos hablar del exceso de la prisión preventiva con carácter objetivo, pero no residenciado en el ámbito exclusivo del nacionalismo, pues eso significa el apoyo explícito a unas posiciones que se alejan de la ley", apunta.