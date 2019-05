El candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PP, Josep Bou, ha criticado que lo que ha hecho Vox en las elecciones generales ha sido "apoyar directamente a Pedro Sánchez", porque la división de voto en la derecha la ha debilitado y ha favorecido al resto de formaciones, algo que confía que no ocurra en Barcelona.

"Ha cometido un error gravísimo, y no querría que en el Ayuntamiento de Barcelona hiciera lo mismo", ha aseverado en una entrevista de Europa Press, en la que ha augurado que Vox difícilmente logrará algún concejal y que lo que hará será perjudicar a partidos que son distintos pero que mantienen analogías, como la oposición al independentismo y al populismo, según él.

"El futuro pasa por aunar esfuerzos y tener un partido de centro derecha bien formado y unido, fuerte", ha resaltado el alcaldable independiente, que ha vaticinado que el PP obtendrá varios concejales en Barcelona e incluso podría ser decisivos, según Bou, que ha recordado que los vecinos votan distinto en los comicios municipales que en los estatales.

Respalda a Albiol

Preguntado por el hecho de que alcaldables del PP concurran sin visibilizar las siglas del partido, como Xavier García Albiol en Badalona, ha resaltado que todos los ciudadanos saben que detrás de Albiol está el PP, y ha ironizado: "Quizás se me podría criticar más a mí que a él", porque no está afiliado.

"Quien la hace más gorda para mí es Valls, que ha escondido las siglas de Cs y todavía siguen escondidas", ha dicho sobre el candidato con apoyo de Ciudadanos y exprimer ministro francés, Manuel Valls, y ha resaltado que él no esconde las del PP pese a no estar afiliado porque el partido le arropa.

Preguntado por si se quedará los cuatro años de mandato como concejal si es elegido, ha señalado: "Yo lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo ahora y he hecho toda mi vida, que es no perder el tiempo" y trabajar todo lo necesario, pero no ha aclarado si esta postura implica que no seguirá si no se siente útil, porque ha preferido no anticipar nada y esperar a los resultados.