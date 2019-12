Borrell pide acatar la sentencia de Junqueras y replica a las críticas de Puigdemont

El vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, instó este miércoles a acatar la sentencia judicial que se anuncie mañana jueves en el Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras y aprovechó la ocasión para replicar a las últimas acusaciones de Carles Puigdemont sobre su supuesta injererencia en el sistema judicial belga.

"Las decisiones de los jueces se respetan y se acatan. Se podrá discrepar por dentro pero no esperen de mí que mañana salga diciendo que la decisión es buena o es mala", indicó en un encuentro con periodistas españoles en Estrasburgo (Francia), donde participa en una sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Josep Borrell también replicó a la polémica surgida con Puigdemont tras decir este lunes en Madrid, en la cumbre ASEM, que no le sorprendía la situación en la que se encuentra en Bélgica el expresidente catalán, cuya euroorden de entrega a España sigue pendiente, al poner como ejemplo el caso de la etarra Natividad Jáuregui, quien no ha sido entregada a España y vive "tranquilamente" en ese país. Puigdemont respondió este martes con un comunicado.

Press release on the statement by the EU High Representative, @JosepBorrellF, against MEPs and the Belgian judicial system. @EU_Commission@vonderleyen(Catalan, Spanish and English) pic.twitter.com/4QHwbe8nMZ — Carles Puigdemont (@KRLS) December 17, 2019

"No tengo ninguna gana de meterme en temas que puedan provocar polémica. No he cuestionado para nada la independencia judicial de ningún sistema judicial. Todos tienen mi respeto y cualquiera que sean las resoluciones que dicten, habrá que aceptarlas y abstenerse de comentarlas, desde luego desde mi función de vicepresidente de la Comisión", hizo hincapié Borrell.

La euroorden es un "paso adelante" en la construcción de un sistema judicial europeo

Al hilo de las críticas de Puigdemont, el responsable europeo quiso dejar claro que defendió la necesidad de una mayor colaboración entre las organizaciones judiciales pues la euroorden es un "paso adelante" en la construcción de un sistema judicial europeo, en el que es "mucho mejor que lo resuelvan los jueces antes que los ministros del Interior".

"Para que funcionen bien tiene que crearse una confianza mutua entre las organizaciones judiciales de los distintos países. Se basa en la confianza mutua: te entrego a alguien porque creo que va a ser juzgado con todas las garantías como si se juzgara aquí", puso de ejemplo.

Preguntado si ha llegado el momento de reformar la euroorden, el exministro de Exteriores asistió: "Si hay reformarla, pues se reforma. Pero es un debate a propuesta del comisario responsable, que por cierto es un belga (Didier Reynders), que ya ha dicho que ha dicho que hay que revisar el funcionamiento".

"Lógica" evaluación en un terreno en el que hay "poca experiencia"

Borrell consideró "lógico" evaluar la euroorden a tenor de los acontecimientos y recordó que la UE está haciendo "camino al andar" en un terreno en el que hay "poca experiencia". Y advirtió que no rehuirá el debate sobre este asunto en las reuniones de la Comisión Europea.

"Participaré en el Colegio de Comisarios como comisario español, explicando los puntos de vista no del Gobierno español, al que no represento, pero sí que tendré que explicar la experiencia española. Todo el mundo ve las cosas con el color de su cristal", sintetizó.

En todo caso, el alto representante hizo hincapié en que la euroorden es un "gran progreso" y que él la defiende "absolutamente". "A veces te gustan y otras no las autoridades judiciales, pero si jugamos a eso, jugamos a eso. No podemos decir que construimos euroordenes pero a la hora de la verdad no aceptamos casos concretos", advirtió un día antes de la sentencia del TJUE sobre Junqueras.

Preguntado si cree que en España aumentará el euroescepticismo con una decisión judicial que beneficie al líder en prisión de ERC, Borrell echo mano de un símil futbolístico. "Los ciudadanos responden y reaccionan desde su percepción de las cosas. Todos los hacemos a las decisiones de los demás como en el fútbol con una decisión del árbitro", indicó de inicio.

"Pero lo fundamental en un Estado democrático y de Derecho es el respeto a las decisiones judiciales. Es fundamental. Tenemos que tener sistemas judiciales que cumplan su función desde su independencia y que sus decisiones deban ser aceptadas y acatadas porque sino es jugar al fútbol sin árbitro", concluyó el comisario español".