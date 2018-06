Borrell tiende la mano: "Me gustaría que Junqueras pueda volver a hacer política"

El flamante ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el catalán Josep Borrell, ha afirmado que le "gustaría que Oriol Junqueras pueda volver a participar del debate político".

Lo ha dicho en el programa 'El Objetivo' de La Sexta, tras insistir en que corresponde a los Tribunales resolver la situación de los políticos independentistas en prisión como el líder de ERC .

"Me gustaría poder volver a debatir políticamente con el Señor Junqueras", aseveró el nuevo ministro. "Eso no supondría un acercamiento a Cataluña sino incluso su salida de prisión", le inquirió la periodista Ana Pastor, haciéndose eco de que la ministra de Política Territorial, la también catalana Meritxell Batet, se ha mostrado partidaria del acercamiento de los presos independentistas a cárceles catalanas. "Me gustaría que los jueces pudieran tomar las medidas necesarias para que podamos volver a debatir", zanjó Borrell, remarcando que la clave de las relaciones entre el nuevo Gobierno y Cataluña será el "diálogo" dentro del marco de la Ley.

El ministro salió asimismo al paso de las críticas que recibió de los independentistas Carles Puigdemont (JxCat) y Gabriel Rufián (ERC) por aquella frase suya sobre la necesidad de "desinfectar" las heridas de las sociedad catalana antes de curarlas.

"El independentismo ha convertido mi frase en 'desinfectar' Cataluña, y eso está muy lejos de representar mi forma de pensar", aseguró Borrell. "Este Gobierno, a diferencia del anterior, sí dialogará. Las heridas hay que curarlas antes de cerrarlas, no se pueden cerrar en vano", ha subrayado.

En cualquier caso, recalcó Borrell, él no ejercerá como "el ministro de Asuntos Catalanes" sino el "ministro de los españoles en el exterior".