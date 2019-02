El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, será el candidato del PSOE a las elecciones europeas, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de Ferraz. Estos comicios se celebran el próximo 26 de mayo.

Lo cierto es que era algo que ya estaba en el aire. Borrell era el candidato que quería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que aseguró que este sería el que mejor representaría el proyecto socialista en el Parlamento Europeo.

Hace tan solo una semana, el encargado de la cartera de Exteriores no aclaró si iría en las listas del PSOE para las europeas o las generales. Borrell señaló que no era "el momento" de pronunciarse en este sentido. "No es ni el lugar, ni el momento", zanjó después de ser preguntado por el asunto en una rueda de prensa en Bruselas.

Sin embargo, ya en el mes de noviembre, se supo que Sánchez quería "aprovechar" que España había subido varios puestos en el escalafón de la Unión Europea a consecuencia del 'brexit' para colocar a Borrell en una vicepresidencia con cartera "de peso".

Ya entonces, el plan del jefe del Ejecutivo era situar al ministro como cabeza de lista del PSOE en las europeas del próximo 26-M. No obstante, el propio ministro se ha estado resistiendo a confirmar este nuevo destino. Fuentes socialistas confirmaron a Vozpópuli que no le convencía demasiado la idea de volver a la primera línea ni regresar al Parlamento Europeo.

Borrell ha tenido un papel fundamental en pleno desafío independentista. El político, nacido en Puebla de Segur (Lérida), se ha posicionado de forma férrea contra el proceso secesionista en Cataluña.

Borrell ya encabezó la candidatura socialista en 2004 y consiguió que los socialistas desbancarán al PP de la primera posición por vez primera en 25 años

El ministro no ha dudado en calificar a Cataluña como "nación" -y no como "región"- pero haciendo hincapié en que "en el Derecho Internacional no hay nada que dé a Cataluña un derecho a la secesión". "Aunque lo diga Quim Torra todos los días es perfectamente falso", ha remachado en varias ocasiones.

Además, ha defendido que "personalmente" él preferiría que los políticos independentistas presos, que están siendo juzgados por sedición y rebelión en el Tribunal Supremo, estuvieran "libres condicionalmente", porque considera que "hay otras formas de velar porque no huyan".

"Siempre me ha gustado ser varias cosas a la vez"

Hace un mes, y con lenguaje diplomático, Borrell se puso a disposición de Sánchez para ser cabeza de lista. Durante un desayuno informativo, el ministro aseguró que no descartaba esta idea. "¿Sabe cuál es mi problema? Que a mí siempre me ha gustado ser varias cosas a la vez", dijo el titular de Exteriores.

Borrell, ya encabezó la candidatura socialista en 2004, a petición del entonces líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, y consiguió que los socialistas desbancarán al PP de la primera posición por vez primera en 25 años.

Tras esos comicios, el ministro fue presidente del Parlamento Europeo entre los años 2004 y 2007 y continuó como diputado en esta institución hasta el año 2009.

El titular de Exteriores de Sánchez, también perteneció al Ejecutivo de Felipe González como ministro de Obras Públicas y Transportes y fue, además, secretario de Estado de Hacienda.