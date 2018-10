Borrell asegura que los Presupuestos "no crean ninguna preocupación" en Bruselas

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este martes que "desde el punto de vista de la UE" los Presupuestos enviados por el Gobierno a la Comisión Europea fruto del acuerdo con Unidos Podemos "no crean ninguna preocupación ni ninguna inquietud", por lo que "no hace falta que vaya nadie a Bruselas a tranquilizar" como quiere hacer el presidente del PP, Pablo Casado.

Minutos antes de comparecer en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados, el titular de Exteriores ha puntualizado que "el problema no está en Bruselas sino en conseguir una mayoría parlamentaria" para poder aprobarlos, aunque ha confiado en la buena marcha de las negociaciones.

"Yo no llevo esas negociaciones, pero deben llevar ya mucho tiempo haciéndolas ¿no?", ha comentado tras ser preguntado por si los contactos parlamentarios con otras fuerzas políticas se habían iniciado ya. Además, Borrell ha insistido en que los Presupuestos de 2019 cumplen con los parámetros indicados por Bruselas. "No creo que haga falta que nadie vaya a Bruselas a tranquilizar a nadie. El problema no está en Bruselas", ha puntualizado.

Por otro lado, el dirigente socialista se ha mostrado preocupado por el monto destinado a cooperación y desarrollo y ha reconocido que la partida destinada a estas materias no es oficial ni está cerrada. "Todavía tenemos tiempo de que esté mejor, sabiendo de que como está, no está suficientemente bien", ha señalado. Y ha prometido "recuperar la cooperación española en cantidad y calidad".

En ese sentido, Borrell ha dicho que estas cifras habrían podido ser mayores si el Congreso hubiera apoyado el techo de gasto que inicialmente planteaba el Ejecutivo. Y ha anunciado que antes de que finalice el año presentará una nueva estrategia humanitaria de cooperación española. Su idea es que España vuelva a ser un referente en cooperación a medio plazo.