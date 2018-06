Bonig asegura que el PP valenciano no apoya en ningún caso a Margallo

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este jueves que la candidatura del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo al congreso extraordinario del PP que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy es "un anuncio totalmente voluntario de él y no hay ningún apoyo de la dirección, ni provincial de Castellón, Valencia y Alicante ni regional".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de presidir la Junta Directiva Regional, preguntada sobre un posible apoyo del PPCV a la candidatura del diputado por Alicante a dirigir el partido a nivel nacional.

Bonig ha subrayado que "Margallo, como cualquier militante que cumpla los requisitos, es muy libre de presentar su candidatura". "Si quiere presentarse, es un proceso libre y no tengo absolutamente nada que decir si es militante y está al corriente en el pago de su cuota y quiere presentarse".

"Pero desde la dirección regional, de momento, no sabemos los candidatos. Se conocerán el día 20 y queremos ser muy escrupulosos en el proceso. Cuando conozcamos todos los candidatos habrá una valoración, si se considera oportuno", ha zanjado.

"Proceso de renovación" en el PPCV

La 'popular' ha explicado que el congreso extraordinario del PP tendrá un total de 385 compromisarios de la Comunitat, entre los casi 3.200 de toda España, por lo que es la segunda región que más aporta después de Andalucía. Por provincias, 185 se corresponden a Alicante, 144 a Valencia y 56 a Castellón.

Ha resaltado al respecto el "proceso de renovación" en el PPCV, en el que "todos los militantes pudiesen votar y elegir al que fuese su presidente". Y, bajo este prisma, ha reiterado que su formación se centrará a partir de la semana que viene en "hacer oposición" y, ha puntualizado, "colaborar con Gobierno en todas las cosas que sean buenas para España y pata la Comunitat".

No obstante, ha agregado que el PP "no va a permitir algunas de las cuestiones que se están produciendo" y "plantará batalla" a cuestiones como las "reformas de estatuto, no solamente desde Cataluña sino también desde el País Vasco", porque conllevan, si se produce, una "quiebra del principio de unidad que reconoce la Constitución".