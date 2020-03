Bildu, PNV y dos tránsfugas del PSOE arrebatan a Navarra Suma la alcaldía de Estella

Moción de censura consumada. Bildu, PNV y dos tránsfugas del PSOE han arrebatado a Navarra Suma la alcaldía de Estella en pleno confinamiento por el coronavirus. El bildutarra Koldo Leoz es el nuevo alcalde de la ciudad navarra en sustitución de Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, tras salir adelante el plan urdido semanas atrás y rematado este martes pese a las peticiones de que el pleno se suspendiera por la cuarentena.

Para derrocar a Fuentes y colocar en su lugar a Leoz se necesitaban los nueve votos que suman Bildu, Geroa Bai (marca navarra del PNV) y dos concejales del PSOE. Esta moción de censura fue suscrita a principios de marzo por los grupos municipales de EH Bildu y de Geroa Bai, así como por los ediles Jorge Crespo y Magdalena Hernández, después expulsados del PSN por haberse sumado a dicha iniciativa.

En la votación en el pleno del Ayuntamiento celebrada este martes no ha habido sorpresas. El bildutarra Koldo Leoz ha recibido los votos de los firmantes de la moción de censura: seis de EH Bildu, uno de Geroa Bai y los dos de los exediles del PSN. En contra se ubican los siete ediles de la coalición que engloba a UPN, PP y Cs y el otro concejal socialista, pero estos ocho representantes no han acudido a la votación.

Dos años para Bildu y dos para el tránsfuga

En virtud del acuerdo alcanzado, Bildu y sus socios se repartirán el poder durante lo que queda de legislatura. Desde hoy el citado Leoz, que ya fue alcalde la pasada legislatura, asume la alcaldía hasta el 1 de marzo de 2022, cuando tomará el testigo el edil Crespo, tránsfuga del PSN.

El PSOE navarro obtuvo tres representantes en las pasadas elecciones municipales pero, como se ha explicado, dos de ellos fueron expulsados del partido por desobedecer a la dirección en la presentación de la moción de censura, por lo que pasaron a ser no adscritos. Tanto la dirección del PSN como el propio Gobierno de Navarra criticaron la actitud de sus ex compañeros, pero eso no ha servido para impedir el cambio.

Un pleno surrealista

Este domingo el PSN de Estella pidió que no se celebrase el martes el pleno y apeló a la "responsabilidad de todos, en plena crisis del Covid-19". Según indicó, esta moción de censura "se inició, hace semanas, a puerta cerrada repartiéndose la Alcaldía entre dos personas y se consumará a puerta cerrada".

Asimismo, el Gobierno de Navarra trasladó la semana pasada un informe jurídico al Ayuntamiento de Estella en el que planteaba que se podría aplazar la moción de censura por el estado de alarma. Sin embargo, los nuevos socios del Consistorio estellés han preferido sacar adelante su plan pese a las circunstancias excepcionales.

Así, en el Ayuntamiento de Estella se ha vivido este martes una situación cercana al surrealismo. Los concejales de la oposición han acudido con guantes y mascarillas. El pleno se ha celebrado a puerta cerrada. Y fuera había numerosos periodistas de la comunidad que informaban sobre una moción de censura distinta a cualquier otra.