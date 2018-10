La posibilidad de que Bescansa controle Podemos Galicia abre la guerra con Iglesias

Carolina Bescansa dejó este lunes en el aire la posibilidad de postularse para tomar las riendas de Podemos en Galicia. Pero el solo hecho de plantearse el liderazgo de la organización en su tierra natal sacudió a la dirección estatal del partido morado, con la que mantiene un conflicto abierto desde que en abril trascendiese un documento con un plan para desbancar a Pablo Iglesias de la secretaría general.

"No hablo con Carolina desde que se hizo público ese documento", señaló el líder de Podemos este domingo en una entrevista en La Sexta. La dirección jamás creyó la versión ofrecida por la cofundadora de Podemos, que alegó que el contenido pertenecía a su equipo. La Ejecutiva estudió la posibilidad de expulsarla, pero más allá de relegarla de sus funciones en el grupo parlamentario en el Congreso, finalmente no adoptó ninguna medida disciplinaria.

A pesar de las palabras gruesas, Bescansa viajó este lunes a la Santiago de Compostela para tomar el pulso de la organización después de que la actual dirección le animase a dar el paso. La actual número uno del partido, Carmen Santos, renunció el pasado sábado a optar a la reelección. "Aunque hablé con la mayor parte de la dirección de Podemos Galicia, aún queda gente con la que me gustaría hablar y conocer su opinión sobre mi papel aquí", señaló en declaraciones a los medios.

Si finalmente decide presentarse al proceso de primarias, tendrá en frente a un compañero de escaño; el diputado de En Marea en el Congreso Antón Gómez-Reino. De momento, era el único aspirante a hacerse con el control de la organización y su voluntad era construir una candidatura que aúne todas las sensibilidades de la formación. Al igual que la dirección estatal, reprochó que "Galicia no puede ser el retiro dorado ni el plan B de nadie". "En Galicia hay mucho trabajo que hacer como para llamarle retiro dorado, no creo que esto dé para retirarse", le contestó Bescansa.

El encaje de En Marea

La cofundadora de Podemos se mostró visiblemente molesta con las dudas sembradas desde la sede de Princesa 2, acerca de sus vínculos con Galicia. La socióloga se encargó de resaltar que es inscrita en aquella Comunidad; un requisito que recogen los estatutos para optar al cargo de secretaría general.

Bescansa -desvinculada de la dirección tras la Asamblea de Vistalegre II- aseguró que no entrará en "provocaciones de tipo personal". "Los procesos de Asambleas Ciudadanas no son para hacerse heridas entre compañeros, son para hacer propuestas políticas", sentenció. Por su parte, el secretario de Organización, Pablo Echenique, no quiso entrar a valorar su idoneidad como candidata, pero sí insistió en el apego de la diputada a Madrid.

Todo apunta a que si finalmente se presenta, compaginará sus tareas en el Congreso con la dirección autonómica como hacen algunos de sus compañeros de bancada. Pero por delante tendrá un reto no menor: mantener el encaje de la formación de los círculos en el espacio político de En Marea, ya de por sí dividido. Las municipales están a la vuelta de la esquina y en anteriores autonómicas de 2016 la intervención directa de Iglesias evitó que la alianza saltase por los aires.