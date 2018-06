Bermúdez de Castro: "Elsa Artadi colaboró con el 155 sin estar obligada"

"Elsa Artadi y Pere Aragonés colaboraron activamente en la aplicación del 155 sin estar obligados, eran cargos políticos, no funcionarios", ha declarado a Onda Cero Roberto Bermúdez de Castro, que ejerció como el 'hombre para Cataluña' designado por la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy.

No tenían obligación de hacerlo, señala el todavía secretario de Estado de Administraciones Públicas. "Estaban en la Generalitat como cargos políticos, no eran funcionarios", podían haberse cruzado de brazos. "Artadi tenía un puesto en el Govern de Carles Puigdemont como coordinadora de consejerías y era fundamental para el día a día", añade Bermúdez de Castro. La ahora titular de Presidencia y 'número dos' de Quim Torra, trabajó activamente durante un mes en la aplicación del polémico artículo. "Es una persona bastante eficiente y con un conocimiento de la Administración muy alto", ha añadido. En su día, Sáenz de Santamaría también elogió la actitud de Artadi en aquella primera fase de la intervención de la Generalitat por el Gobierno central. Pere Aragonés, actual vicepresidente del Ejecutivo catalán, también se mostró muy participativo para impulsar la normalidad en aquellas primeras semanas del 155.

Implantar la normalidad

"Toda esa gente de segundo nivel, cuando hablabas con ellos, veías que tenían una disposición clara por la normalidad", añade, por evitar problemas, "decían que la situación había llegado demasiado lejos". Artadi, después de un mes de impulsar la puesta en marcha el 155, renunció a su puesto de directora general de Coordinación Interpartamental del 'Govern' y se sumó al equipo de campaña del expresidente fugado.

Había mucho temor y nervios en aquellos primeros días, recuerda Bermúdez de Castro. Nadie sabía cómo iban a responder los funcionarios. Podían cruzarse de brazos, boicotear órdenes, hacer huelga de docentes, no colaborar en los servicios sanitarios. "Nada de eso ocurrió, el 155 se aplicó sin graves contratiempos".

"No hay Estado en Girona"

Otro asunto diferente es si ha servido para algo. "Hay lugares en Lleida y en Girona donde el Estado no existe", subraya. De ahí la imposibilidad de que se normalice la situación en Cataluña. "Hay mucha gente viviendo de esto, hay radicales en el núcleo duro independentista que no están dispuestos a ceder", añade. Subraya por ejemplo medios de comunicación digitales como Vilaweb o Nacionalcat que sin subvenciones públicas no existirían. "El mejor negocio en Cataluña es ser independentista y montar un digital". Te dan 250.000 euros al año sin necesidad de devolverlo. Y a vivir.

Reconoce que no se pudo retirar esas ayudas públicas porque, cuando se produjo la intervención de la Generalitat, ese dinero ya estaba asignado y "de haberlo suspendido habríamos incurrido en un posible delito de prevaricación", argumenta como excusa.

Sobre la 'operación diálogo' reconoce que fue un fracaso, entre otras cosas "porque negociábamos con un muro", aquello era imposible, no se avanzaba, estaban empeñados en la independencia, el referéndum, jamás mostraron interés por alcanzar acuerdos. Apenas hay ya trasferencias pendientes, ni les preocupa lograr consensos sobre financiación. Quieren lo que quieren, y ahí está el problema, resume el 'piloto' del 155, ahora a punto de convertirse en mero "militante de base del PP".