Begoña Villacís asegura que abandonó su sociedad patrimonial en 2009

"Para ocultar una sociedad tienes que tenerla y yo no tengo ninguna sociedad", ha expresado Begoña Villacís, concejal del Ayuntamiento de Madrid, en una comparecencia ante los medios de comunicación, después de conocerse la información publicada en ABC. Según este diario, Villacís ha sido administradora solidaria de una sociedad patrimonial desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, y no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017 -cuando ya era concejal- tal y como exige la Ley de Transparencia.

Villacís lo ha negado: "Me desvinculé de la sociedad en el año 2009". "Si la tuviese la pondría, pero es que no la tengo. Dejé de tenerla seis años antes de entrar en política". Y ha argumentado, en relación a la información que la vincula con esta sociedad hasta 2018: "Para tener una sociedad, tienes que tener participaciones. No es cierto que la tenga".

"Esto ya salió el año pasado y di las informaciones oportunas", ha dicho también. Afirma que sale otra vez a la luz pública por "intereses electoralistas": "Vamos a pedir la rectificación de esa portada, porque no se ajusta a la realidad".