Bauzá responde a Génova: "No me voy a Vox"

José Ramón Bauzá deja el PP, partido en el que milita desde hace más de dos décadas. Abandona también su acta en el Senado. "Me voy por coherencia, me voy porque no puedo seguir en un partido al que no voy a votar. No soy de los que se queda calentando una silla en contra de sus convicciones", afirma en conversación con este medio.

El expresidente balear asegura que no hay ni portazo ni traición, en contra de lo que se desliza desde Génova. "Soy de los pocos que siempre he dicho lo que pienso en los órganos correspondientes de mi partido", insiste. "Lo he dicho tanto en el partido como en mi grupo parlamentario. Todo el mundo sabe lo que pienso y cómo pienso", añade. "No me voy a Vox, pero seguiré en la política desde plataformas que defienden lo que yo he defendido cuando estaba en el Gobierno balear".

El la dirección del partido aseguran que deja el acta del Senado sabedor que no iba a repetir en las listas de mayo. "Eso es falso. Yo nunca he pedido ir en una lista". Y asegura que incluso en la Convención del pasado fin de semana alguien muy próximo a Casado le hizo una oferta, al menos dos veces.

"Siempre he estado con Casado"

No está contra Pablo Casado, como subraya en su carta. "Yo he estado siempre con él, pero le cuesta pasar de las palabras a los hechos". Tomó la decisión de marcharse cuando se confirmó a Biel Company como candidato autonómico. "Propone todo lo contrario a lo que yo hice durante mi mandato, en especial en el tema de la lengua. Es nacionalista, con lo que ello implica en esta comunidad, que es tenderle una alfombra a los independentistas catalanes", afirma.

También dicen de Feijó que es nacionalista, que solo se expresa en gallego cuando habla en su comunidad, que la Xunta desconoce el castellano y que en las escuelas gallegas el castellano está en vías de extinción. "No creo que Feijóo sea nacionalista. pero aunque lo fuera. No es lo mismo serlo en Galicia que en Baleares". Hay en Baleares, como en la Comunidad Valenciana, un pancatalanismo invasor, "y no se puede ceder ni un centímetro. Menos aún, ayudarles", concluye.

Volverá a ponerse la bata de farmacéutico, su profesión, y a dispensar remedios en su botica mallorquina. Y seguirá combatiendo el avance del nacionalismo en Baleares, como hasta ahora he hecho.