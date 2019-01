Bauzá deja el PP y el Senado por la deriva nacionalista de la dirección en Baleares

José Ramón Bauzá ha anunciado este miércoles que se da de baja del PP, renuncia a su acta de senador por la deriva 'nacionalista' de su partido en Baleares. Bauzá fue presidente de esa comunidad hasta los comicios de 2015, cuando una coalición liderada por el PSOE colocó en la jefatura del Gobierno a Francina Armengol.

Bauzá se despide con una carta muy contundente contra la dirección regional, que encabeza Bien Company, a la que acusa de "haber sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".

También menciona en su carta que "he creído en el proyecto de Casado, cada vez que le escucho me encanta lo que dice, menos en el caso de Baleares, que sus palabras y sus actos van por caminos distintos". Acusa a Company de haber calificado la defensa del castellano en las islas por parte del anterior equipo como "un asunto extremista y muy sentimental" y de no haber hecho frente a la política 'aberrante' del actual Gobierno de las islas, enfrascado en un 'pancatalanismo' al que el PP debería haber hecho frente.

Choques frecuentes en los últimos meses

Los choques entre Bauzá y la nueva cúpula del partido en su comunidad han sido frecuentes en los últimos meses, en especial en lo referido a la política lingüística. Tras la confirmación de Company como cabeza de lista del PP a las autonómica, Bauzá decidió apartarse del partido en el que milita desde hace 22 años.