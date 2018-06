Meritxell Batet apela a "lealtad" política para superar la fractura del independentismo

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho que "reconstruir amplios consensos" entre el Gobierno y las fuerzas políticas "desde la lealtad" es la única manera de "salir del dolor y la fractura" que ha generado el independentismo en la sociedad catalana.

Batet ha hecho estas consideraciones en una entrevista televisiva en "La noche en 24 horas", donde ha subrayado que la crisis catalana y el terrorismo no son para el PSOE "temas partidistas", sino "cuestiones de Estado" que requieren de la "lealtad" de todos los grupos políticos parlamentarios, incluido el PP, para afontarlos y buscar soluciones basadas en el diálogo y el consenso.

Unas cuestiones, ha continuado, en las que el PSOE estuvo "a la altura" cuando el PP estaba al frente del Gobierno de España y ahora les ha solicitado que "no hagan oposición" ni sobre la cuestión catalana ni sobre el terrorismo, aunque este último asunto se haya superado en buena parte con el fin de ETA.

La voluntad independentista, "legítima"

"Hay algunos territorios, especialmente Cataluña, que echan de menos el reconocimiento de su identidad", ha aseverado la ministra, que considera "legítima" la voluntad independentista de una parte de la sociedad catalana, pero siempre "en un marco democrático y del Estado de derecho".

En este sentido, ha dicho que su opinión es que el Gobierno de la Generalitat no volverá a cometer "el gran error" de convocar otro referéndum ilegal como el del 1-O porque "es un camino sin salida" y porque no cree "que sea bueno intentar repetir algo que ha quedado de manifiesto que no sirve para nada, sino solo para crear dolor social".

Ahora, ha continuado Batet, se ha producido "un cambio, una voluntad de diálogo del Gobierno de España" hacia el Gobierno de la Generalitat, una "oportunidad" que, a su juicio, "ha abierto un tiempo nuevo de esperanza e ilusión" para España y para los catalanes.

Reforma de la Constitución

Sobre la reforma de la Constitución, ha indicado que "los consensos se construyen y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer las fuerzas políticas", y ha añadido que ahora es un buen momento de abordar esta cuestión de manera "serena" y con el "marco ideal" que representa la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico que se constituyó a petición del PSOE en el Congreso.

Y ese marco ha manifestado que sería el adecuado para llevar a cabo "un diagnóstico más o menos compartido" que facilite un consenso a partir del cual poder alumbrar la reforma de la Constitución, por una cuestión, ha apuntado, de "salud democrática".

Ha subrayado también la importancia de normalizar las relaciones institucionales y de reconocer el papel de los presidentes autonómicos para que en delante el Estado tenga mas "cooperación y colaboración" con las comunidades autónomas de la que ha existido hasta ahora.

En cuanto a la entrevista que ha mantenido en los últimos días el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el presidente catalán, Quim Torra, y con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -al que ha visitado hoy en la cárcel de Soto del Real-, la ministra ha señalado que le merecen "el máximo respeto" pero que no son representativas del Gobierno, al que sólo representan su presidente, Pedro Sánchez, y los miembros de su Gabinete.