Batet dice que el Govern ha asumido su responsabilidad de "ir más allá" del soberanismo

Un día después de que Torra presente su plan para Cataluña, diseñado con la intención de ir "hasta el final", es decir, hasta la constitución de una república catalana, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha comparecido en el Congreso para explicar el contenido de la Comisión Bilateral Estado-Cataluña celebrada el pasado mes de agosto, primera del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Batet, que ha reprochado al PP los siete años "de inactividad" de esta comisión, con la llegada del nuevo Gobierno "se activaron todos los canales de diálogo de ambas partes". "A algunos les parecerá poco, a otros demasiado", señala. Y pide a las fuerzas políticas de las Cámaras, tanto estatales como al Govern "lealtad y flexibilidad" para llegar a acuerdos.

De acuerdo a la ministra de Política Territorial, la Generalitat de Cataluña ha asumido "ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas" y de explorar las posibilidades del marco constitucional y de su gestión como gobierno autonómico, "un cambio relevante tras años de exclusiva contestación de ese marco".

Según la ministra "ambos Gobiernos han incumplido conscientemente el mandato legal y se han negado a reunirse formalmente para tratar los temas de interés para cada una de las partes o de interés compartido". Han sido, dice, siete años dándose la espalda para no hablar, no ver, no escuchar y, por tanto, no acordar ni colaborar ni cooperar.