Barrufet (PDeCAT) al juez Llarena: "Si hubiese tenido conocimientos jurídicos no hubiera apoyado el procés"

La ex secretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán Ramona Barrufet (PDeCAT) aseguró al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que no tiene "conocimientos jurídicos" y que si los hubiese tenido, no hubiese propiciado la tramitación de las leyes del proceso de independencia, tales como la ley de referéndum o la ley de transitoriedad.

"No tengo conocimientos jurídicos, pero, por la tradición, en un parlamento autonómico no se requiere que haya estos conocimientos. En algún momento tenerlos me hubiese ayudado. Si yo hubiese tenido conocimiento, no habría participado en ello", afirmó Barrufet durante su declaración ante Llarena el 9 de noviembre de 2017, según los audios a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por eso, la exdiputada catalana, que comentó que es profesora de profesión, explicó que en los acuerdos que tomó la Mesa del Parlament en el denominado 'procés' se "dejaba aconsejar" por otros antiguos integrantes que "sí son juristas o tienen experiencia" en este tipo de instituciones públicas.

"Advertencias condicionales"

A la pregunta del fiscal acerca de si le habían advertido los servicios jurídicos de la Cámara de la posible inconstitucionalidad en la tramitación de las normas, Barrufet explicó que "en un principio apoyaban todas las iniciativas que se admitían en la Mesa", pero que llegó un momento en que empezaron a "hacer advertencias, pero no dejan de ser advertencias condicionales".

Y, por tanto, a la pregunta de si las desobedeció, respondió que "en algún momento" tuvo "dudas". "En algún momento puedo haber llegado a tener dudas; puedo representarme en algún tipo de desobediencia, pudo pasar, pero el acuerdo de la Mesa me dejaba aconsejar por otros miembros que sí son juristas o tienen experiencia en la Mesa", dijo.

A continuación, la exdiputada del PDeCAT quiso remarcar que, en su opinión, el proceso independentista en Cataluña "sólo puede ser posible con el pacto y con el diálogo", al tiempo que aseguró que rechaza "absolutamente cualquier vía unilateral".

Referéndum sin "Garantías"

Y en lo que respecta al referéndum del 1 de octubre, en el que dijo que participó "como ciudadana", Barrufet admitió que no se cumplieron las "garantías necesarias" y que fue similar a lo ocurrido el 9 de noviembre de 2014.

"Fue lo que ocurrió el 9N, quizá con un simbolismo más. Pero no tuvo validez porque la ley de referéndum deja de tener validez ese día porque no tuvo las garantías según se propuso en la ley", explicó.

También apuntó que acepta la aplicación del artículo 155 de la Constitución un día después de la declaración unilateral de independencia porque así lo demuestra que los partidos catalanes aceptaron la convocatoria electoral promovida por el Gobierno central.