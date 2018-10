Bárcenas pide aplazar el juicio de la caja B

El extesorero del PP Luis Bárcenas quiere conocer hasta qué punto le puede afectar la "instrucción complementaria" que tiene abierta el juez José de la Mata sobre el pago de donaciones irregulares al PP por parte de empresarios antes de que se señale el juicio sobre la caja b del partido, ha adelantado Infolibre.

Por ello, ha pedido a la Sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional que antes de poner fecha a la vista oral pida una aclaración a De la Mata para que concrete qué diligencias e informes tiene pendientes en la pieza derivada de los papeles de Bárcenas que mantiene abierta, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La defensa de Bárcenas trata de aclarar si hay o no conexión entre ambos procedimientos y plantea a la Sala que, ante la duda, las garantías del derecho de defensa deberían provocar que el juicio no se celebre hasta que no concluya la instrucción.

El llamado caso Bárcenas sobre la caja b del PP fue elevado a la Sala para su enjuiciamiento en 2015 con el extesorero del partido de principal acusado por el pago en negro de la reforma de la sede del PP y la compra de acciones de Libertad Digital, hechos por los que se enfrentará a 5 años de cárcel.

Las declaraciones de Correa

La causa, por tanto, se había dado ya por concluida, pero ante las revelaciones que hizo Francisco Correa al año siguiente en el juicio de Gürtel sobre el cobro del 3% a empresarios por parte de miembros del PP, De la Mata, a petición de las acusaciones, acordó reabrir esta pieza y seguir investigando.

Ante la posible conexión entre ambas causas, la Sala preguntó a De la Mata si, antes de poner fecha al juicio, debía esperar a que concluyera esa nueva investigación, a lo que el juez respondió que no era necesario porque se trataba de una "instrucción complementaria" que no afectaba "a los hechos y personas" que serán juzgadas por la reforma de la sede de la calle Génova.

Tras conocer la opinión del juez a través de un auto, la Sala dio traslado del mismo a las partes, y, mientras Bárcenas ha respondido pidiendo esa aclaración, la acusación que ejerce IU ha contestado al tribunal que puede señalar el juicio "cuando estime oportuno".

No obstante, ha solicitado que antes se incorpore como prueba una grabación intervenida en el caso Lezo en la que un empresario habla de donaciones al PP y que se llame como testigo al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso De Miguel, que ya declaró ante De la Mata en el marco del procedimiento que sigue abierto y en el que consta la grabación que ahora reclama IU como prueba en el juicio.