Bárcenas niega que se vaya a fugar y dice que ha cumplido "escrupulosamente" las medidas cautelares

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha tratado de convencer este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional de que no se va a fugar y que por tanto puede seguir en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre su recurso. Durante la vistilla para decidir si va a prisión o no, ha recordado a los jueces que siempre ha cumplido "escrupulosamente" las medidas cautelares que le han impuesto estos años, según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas presentes en la sala.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión incondicional para el extesorero del PP Luis Bárcenas tras su condena el pasado jueves. La Audiencia Nacional le ha impuesto una pena de 33 años y cuatro meses de cárcel. La Fiscalía alega, entre otras cuestiones, el riesgo de fuga debido a la elevada condena. En caso de aceptar el tribunal los argumentos del Ministerio Público, Bárcenas volverá de nuevo a la cárcel a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que el abogado del extesorero ha recriminado a la Fiscalía que cuando solicitó la vistilla para pedir el ingreso en prisión de su cliente, todavía no se había leído la sentencia de más de 1.700 folios.

Para Bárcenas, a puerta cerrada

A diferencia de los demás acusados, el tribunal ha aceptado que su vistilla haya sido a puerta cerrada. Su abogado se había quejado de que con este modelo abierto a la prensa, se está realizando un nuevo juicio con retransmisión en directo por televisión. Se refería a la señal en directo que mantenía La Sexta con la presencia en el plató del concejal que denunció la trama y también condenado en esta causa, José Luis Peñas. El tribunal, ante estas alegaciones, ha decidido cambiar el criterio que venía manteniendo durante toda la mañana en la que otros abogados también habían solicitado realizar el trámite sin publicidad.

El tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia de la Época I del caso Gürtel, emplazó este lunes a las 10.30 horas a 16 de los 27 condenados para decidir si, como había reclamado la Fiscalía Anticorrupción, les enviaba a prisión antes de que el fallo sea firme. Uno a uno los acusados van pasando ante el tribunal y escuchan los argumentos de la Fiscalía y sus respectivos abogados. Los jueces decidirán sobre su situación una vez hayan comparecido los 16. Cada uno de ellos tiene derecho a hacer una declaración al final.

La Fiscalía pide prisiones

Antes que Bárcenas se ha celebrado la vistilla para otros seis condenados por la sentencia. El primero de ellos ha sido el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, castigado con siete años y diez meses de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él la medida de prisión incondicional. Idéntica medida ha solicitado para el contable de las empresas del cabecilla de la trama, actualmente en prisión, Francisco Correa, José Luis Izquierdo. Ha sido condenado a 17 años y siete meses de cárcel.

Su abogado ha alegado que no existe de riesgo de fuga, entre otros motivos, porque “no sabe idiomas” por lo que, según ha dicho, no se va a ir a Bélgica como si fuese el rapero Valtonyc. "Niego haber cometido esos delitos. Lo único que he hecho ha sido ir de mi casa al trabajo y del trabajo a casa porque yo tenía que cuidar de mi mujer y mi hija", ha dicho el propio Izquierdo, de 69 años de edad.

El tercero ha sido el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega para quien también han pedido el ingreso en la cárcel. En su caso, ha sido condenado a 38 años y tres meses. Su abogado ha rechazado que sólo el número de años de pena sea razón suficiente para pedir el ingreso en la cárcel después de que a lo largo de casi una década de proceso judicial siempre ha estado a disposición de la Audiencia Nacional. "Estoy de acuerdo, mi intención siempre ha sido estar a disposición de la Justicia y de hecho ni me renové el pasaporte", ha declarado el exedil.

La exmujer de Correa

Tras él ha pasado Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Correa y exjefa de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda. Sobre ella pesa una condena de 14 años y ocho meses de cárcel. "Tengo una hija menor de 14 años y no me voy a separar de ella", ha alegado la mujer para convencer al tribunal de que no se fugaría en caso de quedar en libertad provisional. En un momento de su intervención, su abogado ha propuesto que se le aplique alguna medida alternativa como una "correa", en alusión a una pulsera telemática.

Antonio Villaverde Landa, testaferro de la trama, ha sido condenado a ocho años y dos meses de cárcel. Su abogado ha presentado un certificado médico de su madre para acreditar que no se fugaría. La Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión al igual que en el caso del exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso, uno de los dosque elaboró la denuncia original contra la trama, pero a última hora no la firmó.

Para el exdiputado del PP por Segovia, Jesús Merino, la Fiscalía ha pedido sólo la retirada de su pasaporte. Tiene una condena de tres años y siete meses. El Ministerio Público también ha pedido el ingreso inmediato en prisión para el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y cuatro meses.